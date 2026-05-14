Rimini capitale del Burlesque: torna il festival con la seconda edizione

In programma dal 5 al 7 giugno

Dal 5 al 7 giugno Rimini torna a trasformarsi nella capitale internazionale del burlesque con la seconda edizione del “Rimini Cuore e Burlesque Festival”, con una novità "istituzionale". Per la prima volta in Italia, infatti, un festival dedicato al burlesque entra ufficialmente nel calendario istituzionale di una città e nei principali canali di promozione turistica come Visit Rimini e Rimini Turismo. "Un riconoscimento importante che sancisce la collaborazione ufficiale con il Comune di Rimini e conferma il valore culturale, artistico e sociale della manifestazione", evidenziano gli organizzatori.

Organizzato dalla performer Freaky Candy, nome d’arte di Silvia Capannini, il festival porterà nel cuore del centro storico spettacoli internazionali, workshop, eventi diffusi e momenti dedicati all’inclusività, alla body positivity e alla libertà espressiva.

Cuore dell’edizione 2026 sarà il Teatro degli Atti, nuova sede principale della manifestazione nel cuore del centro storico. Tra le novità più significative dell’edizione 2026 spicca anche la collaborazione con il Museo Fellini, che offrirà una tariffa agevolata per l’ingresso al museo a tutti i possessori del biglietto degli spettacoli per l’intero weekend del festival. In programma, inoltre, lo “Showgirls Downtown”, lo shooting fotografico itinerante ispirato al circo felliniano che sabato 6 giugno attraverserà il centro storico partendo dal Ponte di Tiberio fino alla Piazza dei Sogni, coinvolgendo artisti e performer in un percorso scenografico diffuso tra le vie della città

Il festival richiamerà performer, allievi e appassionati da tutta Europa, dagli Stati Uniti, dal Canada e dal Sudafrica, con ospiti di fama mondiale come la performer americana INGA, per la prima volta in eslcusiva per il Festival in Italia, la svizzera Misty Lotus e il performer greco John Celestus.