Rimini capitale del turismo congressuale: al Palacongressi arriva The Exchange

Dal 31 agosto al 2 settembre associazioni scientifiche e operatori internazionali si incontrano per discutere il futuro dei grandi congressi

Come stanno cambiando i congressi internazionali? Quali saranno le nuove priorità delle associazioni scientifiche e delle destinazioni? E come possono territori, istituzioni e operatori lavorare insieme per attrarre i grandi eventi del futuro?

A queste domande proverà a rispondere The Exchange by Italian Knowledge Leaders, l'appuntamento promosso da Convention Bureau Italia che dal 31 agosto al 2 settembre riunirà al Palacongressi di Rimini rappresentanti di associazioni scientifiche internazionali, centri congressi, Professional Congress Organiser e i principali protagonisti della filiera congressuale italiana.

Ospitata a Rimini grazie a Riviera di Rimini Convention Bureau e al Palacongressi di Rimini, con il supporto di Italian Exhibition Group e della Regione Emilia-Romagna, la quarta edizione dell'evento rappresenta uno dei principali momenti di confronto dedicati all'evoluzione del turismo congressuale internazionale. Un'occasione di ascolto, dialogo e networking nella quale associazioni e operatori costruiscono relazioni, condividono visioni e individuano nuove opportunità di collaborazione per portare in Italia i grandi congressi associativi dei prossimi anni.

"The Exchange rappresenta perfettamente la missione di Convention Bureau Italia: presentare al mondo un sistema congressuale unito, capace di mettere in rete destinazioni, professionalità e competenze per competere a livello internazionale – spiega la presidente di Convention Bureau Italia, Carlotta Ferrari –. È proprio facendo squadra che l'Italia diventa più attrattiva agli occhi delle associazioni internazionali. Qui si incontrano conoscenza, ricerca e industria congressuale, si condividono idee e si costruiscono percorsi comuni che nei prossimi anni potranno tradursi in nuovi congressi, investimenti, innovazione e sviluppo per i nostri territori. Questo è il valore del progetto Italian Knowledge Leaders: trasformare l'eccellenza scientifica e professionale del Paese in un motore di competitività internazionale".

“La meeting industry italiana ha obiettivi chiari e le competenze per raggiungerli – aggiunge Fabio De Santis, direttore Event&Conference di IEG – In questi ultimi anni il progresso degli eventi internazionali ospitati è stato anche frutto del consolidamento di reti territoriali e di una regia nazionale. Tutti sappiamo che è un percorso che non prevede soste e l’appuntamento al Palacongressi di Rimini sono certo darà ulteriore impulso, di cui IEG vuol essere protagonista”.

The Exchange nasce nell'ambito del progetto Italian Knowledge Leaders di Convention Bureau Italia, iniziativa riconosciuta dal Ministero del Turismo e realizzata in partnership con ENIT S.p.A. Unico nel suo genere in Italia, l'evento mette in relazione associazioni scientifiche e culturali internazionali con i principali stakeholder della meeting industry italiana attraverso un format B2B esclusivo, pensato per favorire il confronto tra domanda e offerta, creare nuove relazioni e sviluppare candidature di congressi internazionali.

Particolare attenzione sarà dedicata ai grandi cambiamenti che stanno interessando il settore. L'edizione 2026 approfondirà infatti gli effetti dei nuovi scenari geopolitici, l'evoluzione delle aspettative delle associazioni internazionali e il tema della gestione del rischio negli eventi, analizzando come questi fattori stiano modificando le strategie delle destinazioni e degli organizzatori.

La mattinata conclusiva del 2 settembre, in programma dalle 11 alle 13, sarà aperta anche agli operatori della meeting industry del territorio e sarà dedicata al tema "Congresses: Turning Conversations into Action. Knowledge, Destination and Risk Management", con l'obiettivo di trasformare il confronto sviluppato durante The Exchange in proposte e riflessioni operative. Dopo i saluti istituzionali, la presentazione del progetto Italian Knowledge Leaders e della destinazione ospitante, i lavori si articoleranno in due panel.

Il primo, "The Knowledge Advantage: Italian Knowledge Leaders and the Rimini Ambassador Program", coordinato dal direttore di Convention Bureau Italia Tobia Salvadori, approfondirà il ruolo delle competenze scientifiche, della collaborazione tra istituzioni e del supporto delle destinazioni nell'attrazione e nell'organizzazione dei congressi associativi internazionali, evidenziandone anche l'impatto sui territori.

Il secondo, "Risk Management in Congress Organizing: Cross-Sector Perspectives and Practical Takeaways", raccoglierà invece le esperienze e le conclusioni maturate durante i tavoli di lavoro dedicati alla gestione del rischio, dando voce ai diversi protagonisti della filiera congressuale internazionale. A moderare il secondo panel sarà Remi Dévé, founder e chief editor di Boardroom Magazine, punto di riferimento a livello mondiale per il mondo associativo e l'industria dei congressi.