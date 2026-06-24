Rimini capitale della cultura pop tra fumetto, cinema e musica: tornano Cartoon Club e RiminiComix

Dal 12 al 19 luglio torna il festival internazionale con oltre 200mila presenze attese, grandi mostre dedicate a Cavazzano e Spider-Man, e tanti eventi

Rimini si prepara a trasformarsi ancora una volta in un grande palcoscenico dedicato all’immaginazione, alla creatività e alla cultura pop. Dal 12 al 19 luglio torna infatti Cartoon Club & RiminiComix, il Festival Internazionale del Cinema d’Animazione, del Fumetto e dei Games, che giunge quest’anno alla sua 42ª edizione, confermandosi come uno degli appuntamenti più longevi, prestigiosi e partecipati del panorama nazionale.

Il tema scelto per il 2026 è “Resistenza / Resistenze. Quando le immagini parlano più delle parole”, un percorso che attraversa memoria storica, diritti, inclusione, libertà di espressione, sostenibilità e impegno civile attraverso i linguaggi del fumetto, dell’animazione, dell’illustrazione e del cinema.

Per otto giorni la città sarà attraversata da un flusso continuo di eventi, spettacoli, proiezioni, mostre, incontri e attività che coinvolgeranno il centro storico, il lungomare, i musei, le biblioteche, le gallerie d’arte e le principali location culturali riminesi. Un festival che negli anni ha saputo crescere costantemente fino a raggiungere numeri straordinari, con oltre 200mila presenze, decine di appuntamenti distribuiti sul territorio e una proposta culturale capace di parlare contemporaneamente a bambini, famiglie, giovani, appassionati e professionisti del settore.

Cartoon Club è oggi una realtà culturale attiva durante tutto l’anno attraverso attività educative, progetti scolastici, laboratori e iniziative dedicate al mondo dell’animazione e del fumetto. Una manifestazione che ha saputo evolversi nel tempo mantenendo intatta la propria identità e aprendosi alle nuove forme della cultura contemporanea, dai videogiochi alle community digitali, dagli anime al cosplay, fino alle più recenti contaminazioni tra cinema, tecnologia e intrattenimento.

Giorgio Cavazzano protagonista dell’edizione 2026

Ospite d’onore di quest’anno è Giorgio Cavazzano, uno dei grandi maestri del fumetto europeo, celebre per aver rivoluzionato il linguaggio disneyano con uno stile dinamico e cinematografico. Il suo tratto inconfondibile ha dato forma al manifesto ufficiale della 42ª edizione di Cartoon Club & RiminiComix: un omaggio poetico alla città di Rimini, alla sua estate e all’immaginario cinematografico di Federico Fellini.

Protagonista dell’illustrazione è una meravigliosa Gelsomina, personaggio simbolo del film La Strada di Federico Fellini – di cui lo stesso Cavazzano ha realizzato, insieme a Massimo Marconi, una trasposizione fumettistica che quest’anno compie 35 anni, Topolino presenta: La Strada. La piccola figura dal volto sognante e delicato sembra uscire direttamente dall’universo felliniano per attraversare una Rimini luminosa e sospesa tra memoria e fantasia, mentre sullo sfondo emergono alcuni dei simboli più evocativi della città: il mare Adriatico, il tramonto estivo, i gabbiani e la silhouette della ruota panoramica, insieme al profilo del Grand Hotel, luogo iconico dell’immaginario di Fellini e simbolo del legame profondo tra il regista e la sua città natale. Rimini diventa così non soltanto scenario, ma vera protagonista narrativa: una città che continua a vivere tra cinema, sogno, vacanza e arte disegnata.

All’arte del maestro Cavazzano è dedicata, inoltre, una mostra dal titolo “Giorgio Cavazzano, il segno di un maestro”, che ne ripercorre la carriera sottolineando come si è evoluto il suo segno, da sperimentatore del linguaggio disneyano a punto di riferimento per gli autori più giovani, grazie a numerose tavole originali messe a disposizione da collezionisti privati e a chicche uniche provenienti dall’archivio di Cavazzano. Presso il Museo della Città di Rimini, dal 12 luglio al 6 settembre, saranno esposti disegni tratti da storie iconiche come Topolino - Minni in “Casablanca”, parodia del celebre film, Topolino e il segreto del castello, la prima storia a bivi Disney, Topo Maltese, l’omaggio al marinaio di Hugo Pratt, e Zio Paperone e l'avventura in Formula Uno, tra i massimi esempi dello stile del disegnatore tra gli anni Settanta e i primi Ottanta, e Anderville, primo capitolo della rivoluzionaria serie Mickey Mouse Mystery Magazine. Inoltre, una rassegna di copertine, pagine dei suoi personaggi extra disneyani e una sezione dedicata a Topolino presenta: La Strada, storia tratta dall'immortale pellicola di Fellini, imprescindibile nella città del grande regista.

Durante la serata di sabato 18 luglio, Cavazzano riceverà il Premio alla Carriera per la Letteratura a Fumetti, riconoscimento che il festival assegna ogni anno ai grandi maestri del nostro tempo che hanno segnato la storia e l’evoluzione dell’arte disegnata. In quell’occasione, per celebrare il maestro verrà messa in scena una lettura scenica di Topolino presenta: La Strada, in collaborazione con il Fellini Museum.

Una città invasa da fumetti, animazione e fantasia

L’edizione 2026 si presenta con un programma particolarmente ricco. Nell’arco della settimana saranno proiettati oltre 200 cortometraggi animati provenienti da tutto il mondo, accompagnati da anteprime cinematografiche, incontri con autori, workshop, masterclass e appuntamenti dedicati all’approfondimento delle nuove frontiere dell’animazione. Il festival porterà a Rimini artisti, illustratori, registi, sceneggiatori e professionisti che hanno contribuito a creare alcune delle opere più amate dal pubblico internazionale. Un’occasione unica per incontrare dal vivo i protagonisti di un settore che continua a crescere e a rinnovarsi.

Il grande omaggio a Spider-Man

La quarantaduesima edizione di Cartoon Club & RiminiComix celebrerà una delle icone più riconoscibili dell’universo Marvel e della cultura pop nel suo insieme. La mostra-omaggio Spider-Man – Nella tela dell’Uomo Ragno sarà visitabile gratuitamente nel suggestivo Castel Sismondo di Rimini dal 12 luglio – primo giorno di Cartoon Club & RiminiComix 2026 – fino al 16 agosto, e racconterà oltre sessant’anni di storia editoriale del personaggio, a partire dal fumetto, medium in cui è nato, per toccare anche il cinema e l’animazione, forme espressive su cui l’Arrampicamuri ha lasciato un segno altrettanto forte.

Anche le mura esterne del Castello omaggeranno l’iconico personaggio, grazie a un’opera di projection mapping che avvolgerà l’intera facciata dal 12 al 19 luglio, dal tramonto (21:30 circa) fino a mezzanotte, raccontando attraverso immagini e musica la genesi dell’eroe e le sfide che ha dovuto affrontare per diventare un mito. La mostra prende le mosse dalle pagine del mitico Amazing Fantasy #15, in cui il giovane Peter Parker ha esordito ufficialmente, e sottolinea come questo concetto sia sempre rimasto al centro delle sue migliori opere. Spider-Man – Nella tela dell’Uomo Ragno propone, infatti, una “guida alla lettura”, articolata in dieci storie, per capire meglio il personaggio: dalla sconvolgente morte di Gwen Stacy, la sua storica fidanzata, allo straziante Il bambino che collezionava l’Uomo Ragno, fino all’albo che mostra le sue reazioni davanti all’attentato dell’11 settembre 2001. Una seconda sezione della mostra racconta, invece, i suoi indimenticabili comprimari, come i suoi grandi amori Gwen Stacy e Mary Jane Watson, la zia May e il vulcanico giornalista J. Jonah Jameson, suo capo al Daily Bugle, ma anche i più significativi antagonisti, da Venom a Goblin passando per Lizard e Kraven il cacciatore. Infine, non mancherà un’area dedicata alle apparizioni del personaggio sul grande e piccolo schermo, dalla serie animata del 1967 fino alla nuova pellicola in uscita a luglio. Gli appassionati potranno ammirare diversi cimeli e rarità, con una ricca galleria di tavole e copertine originali provenienti da collezioni private, che conterà tantissimi nomi fondamentali per la storia editoriale di Spider-Man, da John Romita Sr e suo figlio John Romita Jr, passando per Todd McFarlane, John Buscema e Mark Bagley per arrivare ai contributi degli italiani Stefano Caselli e Giuseppe Camuncoli. Inoltre, saranno presenti in mostra pubblicazioni e gadget d’epoca, tra cui una collezione di Mego, i pupazzi in vendita negli anni Settanta e Ottanta, e l’albo italiano più raro di sempre, il minuscolo Peter Parker laureato.

Tra le attività più attese di questa edizione, il pubblico di Cartoon Club & RiminiComix potrà vivere un’esperienza speciale insieme al costume character di Spider-Man. All’interno di uno stand dedicato, i fan avranno infatti la possibilità di partecipare a una photo opportunity immersiva ispirata all’universo del celebre supereroe Marvel: grazie a un set scenografico pensato per ricreare l’effetto vertiginoso dei grattacieli di New York, i partecipanti potranno scattare una foto accanto a Spider-Man, dando l’illusione di essere sospesi sulla facciata di un building, proprio come in una scena d’azione del film. Un modo spettacolare per entrare, anche solo per uno scatto, nel mondo di Spider-Man e prepararsi all’arrivo al cinema di Spider-Man: Brand New Day, nelle sale italiane dal 29 luglio.

Inoltre, saranno ospiti della fiera due degli autori che più negli ultimi anni hanno lasciato la loro firma personale su Spider-Man: Stefano Caselli e lo spagnolo Pasqual Ferry.

Le altre mostre

Nella Sala delle Teche del Museo della Città trova spazio la mostra “Resistenza / Resistenze. Quando le immagini parlano più delle parole”, che sviluppa il tema portante dell’edizione 2026. In esposizione opere di artisti come Gianluca Costantini, Simone Massi ed Elena Mistrello, che attraverso fumetto, illustrazione e animazione affrontano temi quali diritti umani, guerre, migrazioni, libertà di espressione, identità e giustizia sociale. Ad arricchire il percorso una rassegna internazionale di cortometraggi dedicati alla memoria, all’impegno civile e alla resistenza culturale.

Sempre al Museo della Città sarà visitabile “Lingua, femminismo, istituzioni. Alma Sabatini e noi”, mostra realizzata in collaborazione con il Coordinamento Donne Rimini. Attraverso le tavole illustrate da Alice Milani, il percorso racconta la figura di Alma Sabatini, tra le prime studiose italiane ad approfondire il rapporto tra linguaggio e parità di genere, offrendo una riflessione sul valore delle parole, dell’inclusione e dei diritti.

All’Augeo Art Gallery, dal 12 luglio al 14 agosto, la mostra “Viaggio nell’animazione” accompagnerà i visitatori dietro le quinte del cinema animato internazionale. Saranno esposti disegni originali, storyboard, character design e materiali di produzione firmati da grandi maestri come Tony Bancroft, Mark Henn, Masami Suda, Yoichi Kotabe, Carlos Grangel, Tomm Moore, Don Bluth, Peter de Sève, Nathan Fowkes, Glen Keane e Bill Plympton, offrendo un viaggio tra i capolavori dell’animazione americana, europea e giapponese.

Dal 12 al 19 luglio la Sala Sant’Agostino ospiterà invece “Sindrome Italia. Storia delle nostre badanti”, tratta dal graphic novel di Tiziana Francesca Vaccaro ed Elena Mistrello. La mostra affronta i temi del lavoro femminile, della migrazione e dei diritti, raccontando le storie delle donne impiegate nel lavoro di cura e offrendo uno sguardo su una realtà sociale spesso poco raccontata.

Al Museo Fellini - Cinema Fulgor, dal 4 al 19 luglio, sarà infine visitabile “Spade e pallottole. I conflitti identitari nei fumetti di John Ridley e Stefano Raffaele”, dedicata al sodalizio tra lo sceneggiatore premio Oscar John Ridley e il fumettista italiano Stefano Raffaele. Tavole originali, copertine e materiali preparatori raccontano opere che affrontano temi come identità, discriminazione, emarginazione, paura e convivenza civile, confermando il fumetto come strumento di riflessione sulle grandi questioni del presente.

Incontri, cinema e spettacoli

Il Lapidario Romano ospiterà l’inaugurazione del festival con apericena, disegno dal vivo, musica e un incontro con Riccardo Zara, storico leader dei Cavalieri del Re. Nei giorni successivi spazio alla serata Super@bility, dedicata all’inclusione attraverso il cinema d’animazione, agli incontri su Alma Sabatini e a una rassegna cinematografica dedicata ai temi della resistenza e dell’impegno civile.

Al Chiostro degli Agostiniani andranno in scena alcuni dei principali appuntamenti serali. Tra questi lo spettacolo immersivo “Cuore di Porco” della compagnia Carrozzeria Orfeo, che intreccia teatro, animazione e musica elettronica, e la tradizionale serata di gala e premiazione, con un omaggio musicale al mondo Disney e lo spettacolo immersivo Topolino presenta: La Strada, ispirato all’opera di Fellini e disegnata da Giorgio Cavazzano. Durante la serata saranno assegnati il Premio alla Carriera a Giorgio Cavazzano, il Premio alla Carriera per il cinema d’animazione a Franco Serra, il Premio Cartoon Club per l’Ambiente, il Premio Franco Fossati e il Premio Fede a Strisce.

I film e il concorso internazionale

Il festival proporrà anche tre importanti appuntamenti con il cinema d’animazione: Toy Story 5, l’anteprima italiana de I racconti del giardino incantato e Il Regno di Kensuke. Al Chiostro della Chiesa di San Giuliano Martire si svolgerà invece il concorso internazionale con circa 200 cortometraggi provenienti da tutto il mondo, suddivisi tra Premio Cartoon Club, Premio Signor Rossi, Cartoon Kids, Cartoon Junior, Premio per l’Ambiente e il nuovo Premio New Vision, dedicato alle opere che sperimentano l’utilizzo dell’intelligenza artificiale.

Attività per bambini, scuole e professionisti

Al Cinema Tiberio torneranno le matinée dedicate ai più piccoli con il Premio Cartoon Kids, che coinvolgerà circa 300 bambini dei centri estivi di Rimini nella valutazione dei film in concorso. Parallelamente la Scuola di Fumetto di Rimini organizzerà laboratori creativi dedicati all’ambiente e alla sostenibilità, utilizzando Spider-Man come guida narrativa.

Il 17 luglio il Grand Hotel di Rimini ospiterà inoltre l’Experience Economy Summit 2026, dedicato ai nuovi modelli di valorizzazione delle proprietà intellettuali, con professionisti del turismo, dell’intrattenimento, dell’animazione, dei parchi tematici e delle nuove tecnologie.

RiminiComix, il cuore pop della manifestazione

Dal 16 al 19 luglio il centro dell’attenzione si sposterà sul Parco Federico Fellini, che ospiterà la nuova edizione di RiminiComix, la grande mostra mercato dedicata alla cultura pop. Ogni pomeriggio e fino a tarda sera migliaia di persone potranno passeggiare tra stand di fumetti, gadget, videogiochi, giochi da tavolo, action figure, collezionismo, editoria specializzata e produzioni indipendenti. L’area espositiva sarà aperta dalle 17 alle 24, mentre la zona food resterà attiva dalle 12 alle 24, trasformando il parco in una vera cittadella dell’intrattenimento. In scena oltre 120 espositori, Artist Alley, Self Area per artisti indipendenti, aree dedicate a giochi da tavolo, giochi di ruolo, videogiochi, eSport e community digitali. Tra le novità figurano l’area Assassin’s Creed realizzata con Xplore Parkour, gli spettacoli della Crossover Wrestling, le attività dedicate a Spider-Man curate da Sony e i numerosi incontri con autori, illustratori e protagonisti del festival alla Palazzina del Turismo. Ampio spazio sarà dedicato alla Cosplay Convention, alla nuova K-Pop Convention, al K-Pop Demon Hunters Cosplay Show e al Winx Reunion Show, mentre il Main Stage ospiterà concerti e spettacoli con Mika Kobayashi e Samurai Artist Kamui, Raggi Fotonici & Friends, Mai Dire Goku e Generazione Vanni con Giorgio Vanni, Max Longhi e Daniel Tek. Accanto al palco principale sarà attivo il Palco Community, dedicato a creator, gamer, streamer, divulgatori e protagonisti della cultura pop contemporanea.

Nintendo sarà presente a Cartoon Club & RiminiComics con uno stand interamente dedicato a Nintendo Switch Sports Resort, in arrivo in esclusiva su Nintendo Switch 2 il 22 ottobre. Nelle 7 postazioni di gioco disponibili, i visitatori potranno dare una prima occhiata al titolo per tutta la durata dell’evento. Nintendo Switch Sports Resort consente ai giocatori di creare il proprio Mii o Sportsmate ed esplorare le strutture del resort sportivo sull’Isola di Wuhu, utilizzando i controller Joy-Con 2 come racchette, archi, pagaie e altro ancora, attraverso 12 diverse discipline, sia in solitaria sia con altri giocatori.

Isybank Gaming Tour 2026 sarà presente a RiminiComix con un villaggio del gaming aperto a tutti, pensato per accogliere appassionati di tutte le età con un’offerta esperienziale che unisce competizione, intrattenimento e i vantaggi esclusivi riservati ai clienti di isybank, la banca digitale di Intesa Sanpaolo nata nell’ambito della Banca dei Territori. L’evento porta il gaming nelle principali manifestazioni della cultura pop italiana con eFootball su PS5, Mario Tennis Fever sulle nuove Nintendo Switch 2 e F1 su simulatori di guida. Prevista inoltre la partecipazione di ospiti speciali dal mondo dei content creator italiani, con momenti di interazione e Meet & Greet. Concorso a premi quotidiano con buoni Amazon e, al termine del tour, in palio 6 soggiorni per due persone a Lucca Comics & Games 2026. L’evento è organizzato da ProGaming Italia con isybank in qualità di title sponsor.

Tra le attività più attese di questa edizione, il pubblico di Cartoon Club & RiminiComix potrà vivere un’esperienza speciale insieme al costume character di Spider-Man. All’interno di uno stand dedicato, i fan avranno infatti la possibilità di partecipare a una photo opportunity immersiva ispirata all’universo del celebre supereroe Marvel: grazie a un set scenografico pensato per ricreare l’effetto vertiginoso dei grattacieli di New York, i partecipanti potranno scattare una foto accanto a Spider-Man, dando l’illusione di essere sospesi sulla facciata di un building, proprio come in una scena d’azione del film. Un modo spettacolare per entrare, anche solo per uno scatto, nel mondo di Spider-Man e prepararsi all’arrivo al cinema di Spider-Man: Brand New Day, nelle sale italiane dal 29 luglio.

Queste ed altre special activations a livello nazionale sono coordinate dal team di Holly Agency, agenzia di comunicazione ed eventi unconventional con sede a Bari e Milano coordinata da Vito Ballarino e Gianni Spano.

Piazzale Fellini capitale del cosplay: in arrivo appassionati da tutta Italia

Se c’è un elemento che negli anni è diventato il simbolo più riconoscibile di Cartoon Club & RiminiComix, quello è sicuramente il cosplay. Per quattro giorni il lungomare di Rimini si trasformerà in un enorme set a cielo aperto dove sfileranno personaggi provenienti dagli universi più diversi: anime giapponesi, manga, fumetti americani, videogiochi, serie televisive, fantasy e fantascienza. Da Naruto a Dragon Ball, da One Piece a Demon Slayer, da Marvel a DC Comics, passando per Star Wars, Harry Potter, League of Legends e i videogiochi più popolari del momento, il pubblico potrà incontrare centinaia di cosplayer provenienti da tutta Italia.

Il momento culminante sarà rappresentato dal grande Contest Cosplay di sabato 18 luglio, appuntamento che ogni anno richiama partecipanti da tutta la penisola e che vedrà salire sul palco centinaia di concorrenti pronti a esibirsi davanti a migliaia di spettatori. Tra le novità più attese dell’edizione 2026 figura inoltre Crossover Wrestling, il primo spettacolo italiano che unisce il linguaggio spettacolare del wrestling al mondo cosplay. Un evento unico nel suo genere che promette di attirare curiosi e appassionati.

Musica e concerti: dal K-Pop alle sigle dei cartoni

La musica rappresenterà uno degli elementi centrali di RiminiComix 2026. Sul grande Show & Music Stage di Piazzale Fellini si alterneranno concerti, spettacoli, contest e performance che accompagneranno il pubblico per quattro giornate consecutive.

Giovedì 16 luglio il programma si aprirà alle 19 con il K-Pop Cosplay Show – K-Pop Demon Hunters Tribute, uno spettacolo dedicato all’universo della musica coreana e delle sue contaminazioni con il mondo cosplay. A seguire salirà sul palco Sana Takizawa, artista giapponese protagonista di uno spettacolo J-Rock che porterà a Rimini sonorità e atmosfere tipiche della scena musicale nipponica.

La serata culminerà con uno degli eventi internazionali più attesi dell’intera manifestazione: il concerto di Mika Kobayashi, cantante e pianista giapponese conosciuta in tutto il mondo per le sue interpretazioni nelle colonne sonore di numerosi anime di successo. Ad accompagnarla saranno i Samurai Artist Kamui, gruppo guidato dal celebre coreografo Tetsuro Shimaguchi, noto per aver lavorato anche alle scene di combattimento di Kill Bill.

Venerdì 17 luglio sarà invece la giornata dedicata al fenomeno K-Pop. Il palco di Piazzale Fellini ospiterà competizioni per solisti e crew provenienti da tutta Italia, trasformando il lungomare in una grande arena dedicata alla musica e alla danza coreana. Sabato 18 luglio riflettori puntati sui Mai Dire Goku, protagonisti di uno spettacolo costruito attorno alle sigle che hanno accompagnato l’infanzia e l’adolescenza di milioni di italiani. Un viaggio musicale tra Dragon Ball, Pokémon, Sailor Moon, Cavalieri dello Zodiaco e tanti altri cartoni che hanno segnato più generazioni.

Sempre nella notte tra sabato e domenica tornerà l’Anime Cosplay Night, giunta all’undicesima edizione e ospitata al Carnaby Club. Un appuntamento ormai tradizionale per il pubblico più giovane della manifestazione. Domenica 19 luglio il gran finale sarà affidato a Generazione Vanni, uno degli eventi più attesi dell’intera settimana. Sul palco salirà infatti Giorgio Vanni, la voce che ha accompagnato generazioni di italiani attraverso le sigle di Dragon Ball, Pokémon, Detective Conan, One Piece e tanti altri cartoni animati diventati cult. Insieme a lui ci saranno Max Longhi e Daniel Tek per uno spettacolo che unirà concerto e dj set in una grande festa collettiva.

Le dichiarazioni

Jamil Sadegholvaad, Sindaco di Rimini: “Difficilmente, nel panorama culturale italiano, si riesce a individuare una manifestazione con una così alta capacità di evoluzione e una altrettanto grande consapevolezza dei diversi contesti storici e sociali contemporanei come Cartoon Club. L’edizione 2026 si presenta ai nastri di partenza con un programma straordinario e attese record per affluenza di pubblico: conseguenze appunto della trasformazione della manifestazione da appuntamento per appassionati in finestra più ampia su ‘cosa succede in città e nel mondo’ a partire dall’arte grafica. Al di là del fumetto nella sua espressione più tradizionale, il segno e il disegno sono ormai assurti a linguaggio trasversale, multigenerazionale e universale. Cartoon Club da tempo ne ha colto la novità e la modernità e anche l’edizione 2026 si presenta come spazio e tempo di una riflessione più ampia e profonda sui temi, sui desideri, sulle paure della società, filtrate dall’immaginario e dall’inventiva dei balloon in tutte le declinazioni. Rimini è orgogliosa di questo happening che non solo ci fa ogni anno respirare col mondo ma dello stesso mondo è diventato una delle sue espressioni più fantasiose e curiose”.

Sabrina Zanetti, direttrice artistica Cartoon Club: "Da oltre quarant’anni Cartoon Club e RiminiComix dimostrano come la cultura possa diventare esperienza, partecipazione e valore per il territorio. L’Experience Economy Summit nasce proprio da questa esperienza e dalla consapevolezza che il rapporto tra pubblico e contenuti è profondamente cambiato: oggi le persone non cercano solo eventi da osservare, ma esperienze da vivere e condividere. Per questo è necessario sviluppare nuove visioni e nuovi strumenti capaci di valorizzare le opportunità offerte dall’innovazione e dall’intelligenza artificiale, mettendole al servizio della creatività, della partecipazione e dello sviluppo culturale. Il festival è un progetto che negli anni ha contribuito a rafforzare il legame tra cultura e territorio, valorizzando spazi, competenze e reti di collaborazione. Accanto all’intrattenimento, il festival affronta temi sociali e promuove inclusione e dialogo attraverso il linguaggio dell’animazione, del fumetto e della cultura pop. La sua crescita costante e la capacità di coinvolgere pubblici diversi ne hanno fatto un punto di riferimento riconosciuto a livello nazionale e internazionale, generando ricadute positive sul piano culturale, sociale e turistico.”

Paolo Guiducci, Presidente Acli arte e spettacolo: “Cartoon Club continua a dimostrare che fumetto e animazione sono strumenti culturali capaci di leggere il presente e dialogare con altre forme espressive. Le mostre dedicate a Giorgio Cavazzano e a Spider-Man, insieme agli spettacoli che uniscono immagini, musica e narrazione, rendono questa edizione un grande racconto collettivo diffuso nella città. Con oltre 200mila presenze attese, Rimini si conferma capitale italiana estiva della cultura pop e dell’immaginazione. Grazie ad un festival che non racconta soltanto l’immaginario contemporaneo, ma contribuisce a costruirlo”.

Alessandro Zucchi, Ceo di BrandGioielli: “Per noi ogni gioiello è molto più di un accessorio: è un simbolo, un’emozione e una storia da portare con sé. RiminiComix rappresenta per noi un luogo dove creatività, arte e innovazione si incontrano, gli stessi valori che guidano ogni nostra collezione. Abbiamo scelto di sostenere questo progetto perché crediamo nella forza delle contaminazioni tra mondi diversi e nella capacità dell’arte di creare connessioni autentiche. Il gioiello che abbiamo realizzato nasce proprio con questo spirito: essere il ricordo tangibile di un’esperienza condivisa e il simbolo di una dimensione dove il ricordo si fa voce di una generazione che non smette mai di tenere viva la parte più genuina ed autentica di sé”.