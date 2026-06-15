Rimini capitale mondiale della bici: dal 16 al 19 giugno arriva il Velo-city 2026

Oltre 1.600 delegati da 60 Paesi al World Cycling Summit tra Palacongressi e città

Dal 16 al 19 giugno 2026, Rimini si trasforma nella capitale mondiale delle due ruote ospitando il World Cycling Summit - Velo-city, il più importante congresso internazionale dedicato alla ciclabilità, alla mobilità sostenibile e al cicloturismo. Organizzato dalla European Cyclists' Federation (ECF) in collaborazione con il Comune di Rimini, FIAB e i principali attori della promozione turistica locale, l'evento torna in Italia dopo 35 anni. Al Palacongressi sono attesi oltre 1.600 delegati e 400 relatori da più di 60 Paesi per ridefinire il futuro delle città moderne. Se le sessioni congressuali sono riservate agli addetti ai lavori, l'evento clou che coinvolgerà l'intera città, i turisti e gli appassionati sarà la spettacolare Bike Parade di mercoledì 17 giugno, una grande festa su due ruote a cui tutti sono invitati a partecipare.

Bike Parade e Bike Village: il programma del 17 giugno

La Bike Parade è una pedalata tranquilla di circa 10 km, aperta a tutti (cittadini, turisti e i delegati internazionali che prenderanno parte al summit), pensata per riscoprire le bellezze di Rimini dal centro storico al mare, accompagnata da musica, ballerini e artisti lungo il percorso.

• Dalle ore 17:00 | Apertura del Bike Village: In Piazzale Fellini prende vita la festa con percorsi di sicurezza stradale per bambini gestiti da FIAB Rimini, un'area Food Truck con specialità gastronomiche e un DJ Set che accompagnerà l'evento fino a mezzanotte.

• Ore 18:00 | Premiazione "Verso Velo-city": Sul palco davanti alla Fontana dei Quattro Cavalli, insieme all'Assessore Morolli, verrà premiata la classe scolastica che ha accumulato più chilometri in bicicletta grazie all'app WeCity, un progetto finalizzato alla riduzione delle emissioni di CO2.

• Ore 19:00 | Partenza della Bike Parade: Il via scatterà dalla Rotonda Lucio Battisti, davanti al grande portale posizionato sul Lungomare Claudio Tintori (fronte Grand Hotel). Lungo il tragitto ci si imbatterà in quattro punti di intrattenimento con musicisti, ballerini e artisti pronti a esibirsi nei luoghi più belli della città, dal centro storico al mare: al Ponte di Tiberio, piazza Malatesta, Arco d’Augusto e Piazzale Kennedy.

Si consiglia di arrivare in anticipo per prendere posto alla partenza.

Bike Parade: Guida alla viabilità, strade chiuse e divieti di sosta

In concomitanza con Velo-city, il Summit mondiale della ciclabilità ospitato al Palacongressi di Rimini dal 16 al 19 giugno, Rimini si trasforma nella capitale delle due ruote, unendo in un'unica grande sfilata cittadini, turisti e ospiti internazionali.



Mercoledì 17 giugno la viabilità urbana si prende una pausa dalle auto per fare spazio alle persone, per un momento di aggregazione e mobilità sostenibile, a cui tutta la cittadinanza è invitata a partecipare. Strade solitamente trafficate si trasformeranno nel percorso di una sfilata coloratissima su due ruote, aperta a cittadini, turisti e delegati internazionali.

La Partenza della Bike Parade è fissata alle ore 19 e prevede l’incontro alla Rotonda Lucio Battisti in tempo utile per posizionarsi davanti al grande portale posto sul Lungomare Claudio Tintori (fronte Grand Hotel) da dove il percorso si snoderà per circa 10 km.

Per permettere a tutti – grandi e piccoli – di pedalare in totale pace, scattare foto e godersi gli spettacoli, il percorso sarà completamente chiuso al traffico veicolare. A seguire tutte le informazioni utili.

Divieti e modifiche della circolazione



Dalle ore 17 di domenica 14 giugno, e fino al termine della Notte Rosa (21 giugno), saranno chiuse al traffico veicolare via Beccadelli, la Rotonda Lucio Battisti e le vie di accesso al parco Fellini ( Via Giulietta Masina e Luci del Varietà), contestualmente saranno in vigore i divieti di sosta (con rimozione coatta) nelle aree interessate. In via Beccadelli, nel tratto tra viale Vespucci e l’accesso carrabile dello stabile Mareo, sarà istituito un doppio senso di circolazione riservato ai veicoli autorizzati.

Dalle ore 7 alle ore 23.59 di mercoledì 17 giugno sarà chiusa al traffico, e alla sosta, anche la sezione di lungomare Tintori, nel tratto da via Beccadelli a via Bianchi.

Dalle ore 8 alle ore 22 di mercoledì 17 giugno i divieti di sosta interesseranno tutto il percorso della manifestazione e saranno indicati da apposita segnaletica (Lista completa in fondo*)

Passaggio della Carovana

Per lo svolgimento della manifestazione, dalle ore 16 di mercoledì 17 giugno e fino all’avvenuto passaggio della carovana, sarà sospesa la circolazione veicolare, compresi monopattini, lungo tutte le vie, aree e percorsi ciclo-pedonali interessati dal passaggio della Bike Parade. Le chiusure saranno attuate in base all’effettivo orario di passaggio dei ciclisti: il percorso è visionabile dall’immagine allegata ed il verso sarà Antiorario (Vedi strade Percorso riportate in fondo).

Anche sulle piste ciclabili presenti lungo il percorso sarà vietato circolare in senso opposto a quello di marcia dei partecipanti alla manifestazione. Saranno inoltre sospesi gli attraversamenti pedonali collocati lungo le vie interessate, limitatamente all’orario di passaggio della Bike Parade.

Dalle ore 19 alle ore 21 di mercoledì 17 giugno sarà inoltre chiuso il varco di entrata e uscita dell’area parcheggio Tiberio in corrispondenza dell’intersezione con via San Giuliano, mentre ulteriori specifiche regolamentazioni potrebbero interessare zone limitrofe al percorso e saranno indicate tramite apposita segnaletica sul posto.

Strade interessate da divieto di sosta: Porzione lato mare della rotonda Lucio Battisti; sul lungomare Tintori, lato monte, da via Beccadelli a piazzale Boscovich; su piazzale Boscovich/Destra del Porto; su via Destra del Porto, da piazzale Boscovich a via Perseo; su via Sinistra del Porto, da via Coletti a via Muccioli; su via Lucio Lando, da via Muccioli a via Ortigara; su viale Ortigara, lato mare, da via Lucio Lando a via C. Zavagli; su viale C. Zavagli; su viale XXIII Settembre, lato monte, da largo Unità d’Italia/Bastioni Orientali a viale Tripoli; su viale Pascoli, dall’intersezione con la via di collegamento tra viale Pascoli e viale Poerio in direzione mare fino al termine del viale; e su piazzale Benedetto Croce, nel tratto da viale Regina Elena ai lungomari Di Vittorio/Murri.



Percorso bike parade: Partenza da Lungomare Tintori direzione porto canale, P.le Boscovich, Via Destra del Porto, Ponte della Resistenza, Via Sinistra del Porto, Via Muccioli, Via Lucio Lando, Via Ortigara, Via C. Zavagli, Via XXIII Settembre, rotonda Suor Isabella Soleri, Via Tiberio, Ponte di Tiberio, Via Circonvallazione Occidentale, Via D’Azeglio, Piazza Malatesta, Via Bastioni Occidentali, Via Bastioni Meridionali, rotonda posta tra P.le G. Cesare/Via Bastioni Meridonali/Via XX Settembre/Largo Unità d’Italia, Via XX Settembre, rotonda posta tra le Vie Flaminia/Tripoli/XX Settembre, Via Flaminia, porzione lato mare della rotonda tra le Vie Flaminia/IX Febbraio, Via IX Febbraio, rotonda tra le Vie IX Febbraio/Lagomaggio, Via Lagomaggio, porzione lato Ravenna e mare dell’intersezione formata dalle Vie Lagomaggio/Pascoli, Pascoli, P.le B. Croce, L.re Murri, L.re Tintori e Arrivo in via Beccadelli.