Rimini, Capodanno senza auto: trenini, bus e Metromare gratis fino all’alba

Come muoversi in città in occasione degli eventi di Capodanno

In occasione del Capodanno più lungo del mondo, il Comune di Rimini ha predisposto un potenziamento dei servizi di trasporto pubblico: per facilitare gli spostamenti sono stati messi a disposizione trenini e potenziati bus, che collegano il mare al centro storico e viceversa, durante gli eventi del Capodanno.

Oltre al servizio di trenino gratuito ‘C’entro facile’, che collega i principali parcheggi al centro storico, si aggiunge, nelle serate del 29, 30 e 31 dicembre, un servizio di trasporto pubblico notturno potenziato con due trenini che faranno la spola tra Viale Vespucci (fermate dei bus, dal bar Pascucci a Piazza Marvelli) e il parcheggio di Piazza Gramsci in centro storico (passando per via Tripoli, via Bastioni orientali e stazione), con corse effettuate ogni 20’/30’ circa. La notte del 31 dicembre il trasporto pubblico locale, compreso il Metromare, fornisce un servizio notturno e gratuito dalle ore 20.00, per permettere di spostarsi comodamente tra zona mare e centro storico fino a notte inoltrata. Ecco tutti i servizi nel dettaglio:

C’entro facile, prosegue il trenino gratuito per le feste

Il servizio gratuito con il trenino permette di raggiungere il centro storico dai principali parcheggi della città durante tutto il periodo delle festività. Le linee di trasporto sono quelle in partenza dai parcheggi Settebello in via Roma e Marzabotto in via Caduti di Marzabotto, a cui si aggiungono i trenini con partenza dal parcheggio del Palacongressi e con partenza dalle Celle.

Gli orari delle navette prevedono corse dalle 9 alle 12.45 e dalle 15 alle 19.30 (nella giornata del 1/01 il servizio è attivo solo nella fascia pomeridiana) con partenze ogni 30 minuti circa.

Il servizio è attivo tutti i giorni, ad eccezione del giorno di Natale, mentre nei giorni 26 dicembre e 1° gennaio il servizio si svolge solo nel pomeriggio.

Le fermate sono in corrispondenza delle fermate del Tpl.

Linea Celle: partenza dalla rotonda Celle-Sacramora con arrivo in viale Tiberio (senza fermate intermedie)

Linea Settebello: partenza dal parcheggio Settebello arrivo in piazza Tre Martiri (senza fermate intermedie)

Linea Marzabotto: partenza dalla fermata del Tpl in corrispondenza del parcheggio dell’anagrafe, fermata intermedia davanti al centro Zavatta (via Zannoni) e arrivo in piazza Malatesta.

Linea Palacongressi: partenza dalla fermata del Tpl davanti al Palacongressi e arrivo all’Arco d’Augusto (senza fare fermate intermedie).

Speciale Capodanno con il trenino turistico gratuito nell’orario serale

Al termine del servizio C’entro Facile, che permette di raggiungere il centro storico durante le festività (attivo fino alle ore 20), i trenini di Rimini effettueranno un servizio gratuito che andrà a potenziare il trasporto pubblico serale per collegare il centro storico a Marina Centro e viceversa, nelle serate del 29, 30 e 31 dicembre 2025, in occasione degli eventi che si svolgeranno in centro storico e in Piazzale Kennedy al mare.

Per le tre serate saranno a disposizione due trenini che faranno la spola tra Viale Vespucci (fermate dei bus, dal bar Pascucci a Piazza Marvelli) e il parcheggio di Piazza Gramsci in centro storico (passando per via Tripoli, via Bastioni orientali e stazione), con corse effettuate ogni 20’/30’ circa. In particolare, il servizio sarà in funzione:

lunedì 29 e martedì 30 dicembre: dalle ore 21.00 alle ore 00.30

mercoledì 31 dicembre: dalle ore 21.00 alle ore 03.00

Speciale Capodanno 2026, gli orari del Trasporto pubblico locale

La notte del 31 dicembre il trasporto pubblico locale, compreso il Metromare, fornisce un servizio notturno e gratuito dalle ore 20.00, per permettere di spostarsi comodamente tra zona mare e centro storico fino a notte inoltrata.

Il servizio speciale aggiuntivo di Capodanno prevede:

LINEA 4

Sulla linea il servizio sarà prolungato e potenziato, gratuito dalle ore 20.00, con corse ogni 45 minuti.

– Ultima corsa in partenza da Rimini per San Mauro Mare alle ore 03.30

– Ultima corsa in partenza da San Mauro Mare per Rimini alle ore 02.05

Orari completi disponibili al link:

https://www.startromagna.it/wp-content/uploads/2025/12/linea-4.pdf

METROMARE

Il servizio sarà prolungato e potenziato, gratuito dalle ore 20.00, con corse ogni 15 minuti.

– Ultima corsa in partenza da Rimini alle ore 03.30

– Ultima corsa in partenza da Riccione alle ore 03.26

Orari completi disponibili al link:

https://www.startromagna.it/wp-content/uploads/2025/12/metromare.pdf

LINEA 11

La linea 11 serale sarà attiva e gratuita dalle ore 20.00, con corse ogni 25 minuti, dalle 20.25 alle 03.40.

– Ultima corsa in partenza da Rimini per Riccione alle ore 03.05

– Ultima corsa in partenza da Riccione per Rimini alle ore 03.40

Orari completi disponibili al link:

https://www.startromagna.it/wp-content/uploads/2025/12/linea-11.pdf

La linea 11 sarà inoltre potenziata nelle serate del 29 e 30 dicembre (servizio a pagamento), con corse ogni 25 minuti dalle ore 20.25 alle 01.35.

– Ultima corsa da Rimini per Riccione alle ore 01.00

– Ultima corsa da Riccione per Rimini alle ore 01.35

Il 1° gennaio 2026 il trasporto pubblico effettua l’orario dei giorni festivi, con inizio del servizio alle ore 7.00.

Orari consultabili alle fermate del bus e sul sito www.startromagna.it.

Viabilità in centro storico

Per permettere lo svolgimento degli eventi de “Il Capodanno più lungo del mondo”, che si svolgeranno nel centro storico di Rimini nelle giornate del 29, 30, 31 dicembre, viene istituito il divieto di sosta “con rimozione coatta” e la chiusura totale temporanea di Piazza Malatesta, (porzione della piazza lato Ravenna antistante il Teatro Galli), nel periodo che va dalle ore 07.00 di sabato 27 dicembre 2025 alle ore 18.00 di venerdì 2 gennaio 2026.

Il divieto di transito è esteso anche ai velocipedi e monopattini e il trenino, qualora transitante all’interno delle aree oggetto di chiusura totale temporanea, effettuerà deviazioni di percorso, con l'istituzione di eventuali fermate provvisorie.