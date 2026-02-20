Altarimini

Rimini, Carabinieri intervengono a scuola per lite tra ragazzi

È volato qualche spintone, nessun ferito

A cura di Riccardo Giannini Redazione
20 febbraio 2026 16:52
Rimini, Carabinieri intervengono a scuola per lite tra ragazzi - Carabinieri PH ANSA
Carabinieri PH ANSA
Rimini
Cronaca
Quattro studenti dell'Istituto Alberghiero Malatesta, a Marebello di Rimini, sono stati identificati dai Carabinieri, al termine di una lite scoppiata oggi (venerdì 20 febbraio) tra un gruppetto di ragazzi di prima e di quinta, che si sono affrontati a spintoni. Non ci sono feriti. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della stazione di via del Porto e del Radiomobile. Da quello che trapela, il confronto sarebbe avvenuto su alcuni furti subiti in passato.

