Rimini, caso moschea fa discutere: "Basta teatrini. Restituire decoro a Borgo Marina"

Il consigliere 3V Angelini: "Spostare la moschea sì, ma in area servita da parcheggi e vicino alle arterie stradali"

Matteo Angelini, consigliere del Movimento 3V, interviene sulla ricollocazione del centro culturale islamico di Borgo Marina, accusando la politica locale di fare troppi teatrini e di cercare "l'ennesimo scontro politico, noioso e stucchevole, dove l'obiettivo è piantare una bandierina elettorale e non risolvere un problema".

Sul piano concreto, evidenzia, "non possiamo più ignorare le criticità legate alla sicurezza dell'immobile, alla mancanza di vie di fuga adeguate per l'affluenza reale e all'impatto insostenibile sulla organizzazione urbanistica del quartiere. Continuare a mantenere il centro in una zona così densa e sensibile significa mancare di rispetto ai residenti, ai commercianti e agli stessi fedeli, costretti in spazi angusti e potenzialmente pericolosi".

Angelini chiede lo spostamento del centro islamico in un'area servita da parcheggi, vicina alle grandi arterie di scorrimento e il tutto vincolato "a un patto di cittadinanza, un protocollo rigido che garantisca trasparenza sulle attività e rispetto assoluto delle regole di convivenza civile".

"Spostare il centro fuori dal borgo non è un atto di esclusione, ma di responsabilità amministrativa. È l'unico modo per permettere finalmente la vera rigenerazione di Borgo Marina, restituendo respiro a una zona storica di Rimini che merita investimenti e decoro. Chiedo ai colleghi di maggioranza e opposizione un sussulto di dignità: facciamo un passo indietro come partiti per farne uno avanti come comunità. La città non ha bisogno di altri comunicati di scontro, ma di una soluzione reale, sicura e definitiva. Io sono pronto a fare la mia parte per sbloccare questo stallo", chiosa Angelini.