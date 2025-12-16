Rimini, c'è il gestore della nuova piscina di Viserba: l'apertura in primavera

Proseguono anche i lavori al Parco don Tonino Bello

Avanza il percorso verso l’apertura della nuova piscina comunale di Viserba. Mentre i lavori all’impianto sono terminati e procedono parallelamente anche i lavori di riqualificazione del Parco don Tonino Bello, si è conclusa ieri nel corso dell’ultima seduta pubblica anche la fase di valutazione della documentazione di gara ed è stata formulata la proposta di aggiudicazione della concessione per la gestione della nuova piscina al raggruppamento temporaneo di imprese “Acqua Rimini", composto da Around Sport soc. coop. sportiva dilettantistica (mandataria capogruppo), Consorzio Cfa Soc. Coop. Sociale, Associazione Polisportiva Garden, Uisp – Comitato Territoriale di Rimini Aps, Unione Sportiva Acli Rimini.

L’aggiudicazione definitiva sarà disposta entro il mese di dicembre, consentendo così di concludere entro l’anno la procedura di gara europea e di consegnare l’impianto al nuovo gestore entro le prime settimane di gennaio, per permettere la realizzazione degli investimenti previsti dal bando per completare gli allestimenti.

Nel frattempo, a partire dal mese di gennaio, prenderà avvio il nuovo trimestre di validità degli abbonamenti presso la vecchia piscina comunale, le cui attività saranno regolarmente garantite fino al 30 marzo 2026. Terminato il trimestre è previsto un breve periodo di transizione di circa un mese durante il quale la vecchia piscina resterà aperta per consentire il completamento delle attività già acquistate dagli utenti, mentre la nuova piscina inizierà gradualmente le proprie attività attraverso iniziative promozionali, open day ed eventi, accompagnando l’avvio a pieno regime dell’impianto nella primavera.

L’impianto della nuova piscina, che sorge nell’area compresa tra via Sacramora e via Baroni, comprende una vasca principale regolamentare a 10 corsie, con dimensioni di 25x25 metri, con tribuna per il pubblico da 150 posti e due vasche per le attività di acqua fitness e avviamento al nuoto. La struttura sarà inoltre dotata di spazi dedicati alla ristorazione e caffetteria, un'area fitness accessibile per le diverse capacità motorie, un'area giochi, un punto vendita di articoli sportivi. Presenti due aree di parcheggio sui lati sud-est e sud-ovest del parco. La piscina presenta un’architettura energeticamente avanzata, con un miglioramento di oltre il 20% dei parametri previsti dalla normativa per gli edifici a energia quasi zero (NZEB). Le soluzioni tecniche adottate comprendono impianti fotovoltaici integrati per la produzione autonoma di energia elettrica e sistemi di recupero termico ad alta efficienza applicati alle unità di trattamento aria, finalizzati a soddisfare interamente il fabbisogno energetico dell’edificio per energia elettrica e acqua calda sanitaria.

Il nuovo polo natatorio è stato progettato a seguito di una gara europea nel rispetto delle tempistiche dettate dal Pnrr, che co-finanzia l’intervento per circa 3,5 milioni, su un investimento complessivo di 10,5 milioni di euro.

Parallelamente proseguono i lavori di riqualificazione del Parco don Tonino Bello, l’importante area verde su cui si affaccia la piscina per un investimento complessivo a carico dell’Amministrazione di 1.6 milioni di euro. I lavori proseguono come da cronoprogramma: è stato completato da poco il getto delle pavimentazioni drenanti ed è in corso il montaggio dell'area giochi inclusiva. I cinque giochi - trampolino, Maciek, altalena a cesto, giostra, altalena 4 posti - saranno disposti a raggiera attorno al gioco site-specific protagonista dell'area giochi a tema: " La Balena". Questo gioco, progettato appositamente per il parco Don Tonino Bello, è frutto di un approccio ludico che permetterà a bambine e bambini, indipendentemente dalle abilità fisiche, cognitive e sensoriali, di giocare insieme. Entro la primavera del prossimo anno la zona sarà così di un polmone verde potenziato e valorizzato, con una molteplicità di funzioni legate allo sport e al tempo libero e soprattutto pienamente accessibile, superando quindi le attuali barriere architettoniche. Il parco sarà dotato di un percorso ciclopedonale ad anello di 300 metri, un campo da basket e un campo di calcio a 5 regolari, un’area dedicata al fitness di circa 100 mq oltre ad un’area giochi inclusiva di 350 metri quadrati. In linea con l’orientamento adottato da tempo dall’Amministrazione, si è scelto di adottare strategie per l’adattamento al cambiamento come l’inserimento di giardini della pioggia, la “desigillazione” di 6.200 mq liberati dall’asfalto, l’uso di materiali drenanti per la rete di percorsi pedonali, l’aumento delle alberature (messi a dimora oltre ottanta nuovi alberi) per minimizzare l’effetto dell’isola di calore. Nel nuovo parcheggio su via Baroni è in corso la messa a dimora delle alberature e degli arbusti che, insieme al materiale inerte già posato, costituiscono i giardini della pioggia (rain-garden), soluzioni sostenibili basate sulla natura in linea con quanto promosso dal nuovo Piano del Verde del Comune di Rimini, recentemente approvato. L’intervento è inoltre completato da ulteriori lavorazioni aggiuntive per potenziare le connessioni ciclopedonali tra il Parco e via Sacramora, inserire nuovi pannelli fonoassorbenti e integrare il verde, oltre alla riasfaltatura la via Baroni. Recentemente è stata approvata la variante per lavori aggiuntivi del cantiere che prevedono la realizzazione di una nuova rampa di accesso dalla via Sacramora, in prossimità delle fermate del trasporto pubblico locale, con pendenze al 6% per garantire un accesso in sicurezza al parco. Tramite appositi pannelli grafici e informativi che verranno installati nel parco, saranno raccontati i principi progettuali adottati nel rinnovato parco cittadino, a disposizione di tutti i fruitori, nel segno della sostenibilità e inclusività.