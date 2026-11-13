Calcio Eccellenza girone B Rimini, c'è l'occasione per allungare il passo: al Neri il Castenaso

Si gioca sabato alle 15: arriva la seconda della classe (cinque vittorie di fila). I biancorossi sono a +6, ma c'è l'incognita San Marino

Rimini in campo sabato al Neri (ore 15) contro la seconda della classe, il Castenaso, distanziato di sei lunghezze – ma potrebbero essere quattro se il San Marino venisse escluso dal campionato -, reduce da cinque vittorie di fila, una sola sconfitta alla prima a Novafeltria (3-1), poi solo vittorie (8) e pareggi (3).



Il Rimini, in serie utile da quattro turni, ha l’occasione di dare la spallata al campionato. Indisponibili Carmona, Zulu, Zannoni al cui posto rientra Bertani, per il resto confermata la formazione dell’ultimo turno.

“Non sarà un match decisivo anche in caso di nostra vittoria, siamo solo alla 13esima giornata – spiega Gadda – il cammino è lungo e ricco di ostacoli. Sarà una partita impegnativa per il valore dell’avversario, ma se noi centriamo la prestazione, se abbiamo l'atteggiamento giusto, credo che poi alla fine sarà dura anche per loro”.



Come gioca il Castenaso?

"Io sono andato a vederli domenica nella partita che hanno giocato contro l'Imolese, anche se è una partita un po' particolare perché il loro è un campo piccolo, poi di sera c'era un'illuminazione non sufficiente e quindi è difficile dare giudizi. Mi ha dato l'impressione di una squadra compatta, che ha dei giocatori davanti pericolosi. Dovremo avere molta pazienza, concedere poco soprattutto perché la partita è lunga. La squadra ha la mentalità giusta ed è serena in virtù dei risultati, vive bene la settimana e anche in questa si è allenata molto bene. Abbiamo una società alle spalle che non ci sta facendo mancare niente e quindi arriviamo a queste partite con tranquillità, con serenità. Forse era magari più pesante all'esordio di campionato, alla prima, quando ancora non ti conosci, non sai ancora quello che puoi fare. Adesso noi sappiamo quali sono le nostre forze, sappiamo quello che dobbiamo fare, poi a volte magari si può perdere. A noi è già capitato e questo ce lo dobbiamo ricordare".



Cosa l’ha sorprende di più del suo Rimini?

"L'ho già detto: io ho trovato qua una realtà che mi ha sorpreso in tutto. Dobbiamo avere la forza di coltivarla, di dare sempre più energia a chi ha rimesso in moto questa società dal nulla. Il nostro compito è fare bene le cose sul campo come stiamo facendo bene. Se parliamo dei ragazzi, mi ha colpito come abbiano fatto in fretta a creare un gruppo, ad essere coesi, la loro mentalità. Ne avevamo parlato all'inizio del campionato di non snobbare assolutamente questa categoria, che l'avremmo dovuta accettare tutti, noi che magari non l'abbiamo mai fatta, la società che era nuova, la città che magari si sente un po' non all'altezza di questa categoria e che meriterebbe molto di più. L'abbiamo fatto tutti bene insieme, ora dobbiamo insistere, il campionato è lungo, il calcio brucia tutto in fretta. Certo quello che hanno fatto questi ragazzi fino adesso è stato qualcosa di meraviglioso".



Non sarà una partita decisiva, però è chiaro che andare a +9 in caso di vittoria vorrebbe dire dare una bella spallata al campionato mentre ritrovarsi il Castenaso a -3 in caso di sconfitta vorrebbe dire che il discorso promozione sarebbe tutto ancora da decidere.

Il San Marino è in gravi difficoltà e potrebbe essere escluso dal campionato. Questo vi danneggerebbe perché voi lo avete battuto mentre il Castenaso ci ha pareggiato.

"Purtroppo è un'esperienza che ho già vissuto perché a Ravenna alla fine abbiamo perso un campionato di Serie D per questa cosa, tra l'altro a pochissime giornate dalla fine: avevano escluso la Pistoiese e a noi hanno tolto sei punti, al Carpi invece, se ben ricordo, solo due o tre, e alla fine ci abbiamo rimesso il campionato perché siamo arrivati sul campo a pari punti con il Carpi, e togliendoci quei punti alla fine non siamo saliti. Ci rimetteremmo perché noi perderemmo tre punti, in questo momento il Castenaso, che è dietro di noi, ce ne rimetterebbe solo uno, quindi in teoria potremmo ritrovarci a +4 se dovessero escludere il San Marino. Speriamo di no, sono cose assurde, secondo me non si può far iniziare una società e dopo un terzo di campionato farla sparire. E' una cosa secondo me assurda che non si riesca a mettere rimedio. Aspettiamo, speriamo anche per i ragazzi di San Marino che non succeda, però è chiaro che per loro è una situazione molto molto difficile".

Il tuo browser non supporta l'elemento audio. Gadda (all. Rimini)

Match Sponsor sarà lo Studio di Consulenza del Lavoro Bascucci.

"I Bascucci sono due fratelli di sport perché partecipano anche ad altre iniziative legate al basket, quindi vuol dire che tengono particolarmente alla nostra città e tengono particolarmente allo sport della nostra città. Questo è lo spirito che noi chiediamo ai nostri sponsor, non chiediamo solamente un impegno economico, ovviamente importante per noi, ma chiediamo di partecipare ad un progetto per la rinascita dello sport riminese, in questo caso del calcio” spiega il presidente Marco Lombardi.

Giorgio Bascucci: "Per noi è un sogno, Rimini è la nostra città e mio babbo ci portava allo stadio dal passeggino, ci tenevo particolarmente a poter contribuire. Vi ringraziamo di cuore per la possibilità di poter partecipare a questo progetto". Alessandro Bascucci aggiunge: "La cosa che ci ha fatto decidere è aiutare il territorio per fare in modo che anche tutto il settore giovanile, le famiglie riminesi abbiano un punto di riferimento. Nel 2025 ciò non è avvenuto perché sia le giovanili che la femminile sono state azzerate. Crediamo che qualunque imprenditore debba impegnarsi".