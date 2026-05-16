Rimini: cede uno spinello per pagare un panino. 44enne arrestato

L'uomo era uscito da poco più di un mese dal carcere di Parma

Un 44enne di origine marocchina è stato arrestato dalla squadra giudiziaria della polizia locale in viale Regina Margherita per aver ceduto uno spinello a un presunto cliente, a poco più di un mese dalla sua uscita dal carcere di Parma, dove era detenuto per resistenza a pubblico ufficiale e altri reati. Dopo aver trascorso la notte nella cella di sicurezza del Comando, ieri mattina l’uomo è comparso in Tribunale per il giudizio direttissimo. Lo riporta Corriere Romagna.

Nel corso dell’udienza, la giudice Elena Crepaldi, dopo aver convalidato l’arresto, ha disposto nei suoi confronti il foglio di via con allontanamento immediato dal territorio del Comune e della Provincia di Rimini. Il pubblico ministero aveva invece richiesto la custodia cautelare in carcere. L’imputato è assistito dall’avvocato Guido Caparrini del Foro di Rimini. La prossima udienza è fissata per l’inizio di giugno: in quella sede la difesa, che nella giornata di ieri ha chiesto i termini a difesa, potrebbe optare per un rito alternativo, tra abbreviato e patteggiamento.

La ricostruzione dei fatti

L’arresto è scattato giovedì sera intorno alle 21.20. Secondo quanto ricostruito, il 44enne è stato notato da agenti in borghese mentre cedeva uno spinello da 0,28 grammi di cannabis a un altro individuo, indicato come suo conoscente.

Dagli accertamenti emersi in aula, alla base dello scambio ci sarebbe stata la richiesta dell’uomo di ottenere qualche euro per potersi procurare del cibo. Il 44enne, già con diversi precedenti per spaccio e possesso di documenti falsi, si sarebbe quindi recato insieme al presunto acquirente presso un kebabbaro nelle vicinanze. In quel contesto, per coprire il costo di cinque euro del panino, avrebbe ceduto lo spinello.

La scena, tuttavia, sarebbe stata osservata dagli agenti della squadra giudiziaria della polizia locale, che sono intervenuti immediatamente procedendo al fermo e all’arresto.