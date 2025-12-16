Rimini celebra i 20 anni de Lo Scattino, il corto che racconta i bagnini e l'anima della Riviera

Ai Bagni Ricci di Mare una serata partecipata tra proiezione celebrativa, istituzioni e omaggi alla tradizione balneare romagnola

Una folla numerosa ha raggiunto i Bagni Ricci di Mare, pronti ad accogliere il pubblico nella tendostruttura allestita per l’occasione e impreziosita da alberi e giochi di luce capaci di creare un’atmosfera suggestiva. Una cornice ideale per un appuntamento degno di nota: la proiezione celebrativa del ventesimo anniversario del cortometraggio Lo Scattino. L’evento, ideato da Michele Ferrari e organizzato in collaborazione con Piacere Spiaggia Rimini nell’ambito della rassegna “Un Mare d’Inverno”, ha richiamato una buona partecipazione di pubblico. Bagnini, cittadini, rappresentanti politici e autorità locali si sono ritrovati insieme a numerosi ospiti, accomunati dal desiderio di rendere omaggio a un’iniziativa originale e mai realizzata prima. Nel corso della serata è intervenuto il sindaco Jamil Sadegholvaad, che ha voluto rendere omaggio a tutti i bagnini della Riviera, sottolineando il ruolo fondamentale che svolgono quotidianamente e la forza che il loro lavoro riesce ad esprimere quando viene portato avanti in modo corale.

A seguire ha preso la parola il regista Michele Ferrari, ricordando come per vent’anni Lo Scattino sia stato un autentico strumento di promozione della Riviera all’estero, diventando nel tempo un simbolo dell’identità romagnola. Ferrari ha inoltre anticipato l’intenzione di sviluppare una serie televisiva dedicata alla figura del bagnino e alla vita della Riviera. A chiudere gli interventi è stato Mauro Vanni, presidente della Cooperativa Operatori di Spiaggia Rimini Sud, che ha ribadito come i tratti distintivi del bagnino raccontati nel cortometraggio restino ancora oggi il cuore della professione: il sorriso, l’accoglienza e la capacità di far sentire ogni persona a proprio agio.