Rimini celebra Sam Gambarini con una serata di jazz e improvvisazione

Oltre 40 musicisti si esibiranno in più di 16 jam session per ricordare il musicista scomparso lo scorso agosto nel giorno del suo compleanno

Il 20 ottobre alle 21.00 il Teatro degli Atti di Rimini si accenderà di emozioni: una serata speciale per festeggiare Sam Gambarini, musicista jazz che ci ha lasciati troppo presto lo scorso 31 agosto.

Nel giorno del suo compleanno, Sam verrà festeggiato come avrebbe voluto: con la musica.

Più di 40 musicisti saliranno sul palco per dar vita a oltre 16 jam session – un grande abbraccio collettivo fatto di suoni, improvvisazioni e amicizia.

“In occasione del 53° compleanno di Sam – racconta Alessandro Scala, direttore artistico della serata – insieme alla sua famiglia abbiamo deciso di organizzare una serata in musica per ricordarlo nel modo che più gli apparteneva: attraverso le note. All’inizio sembrava un sogno difficile da realizzare, avevamo poco tempo, ma grazie all’energia e al supporto di tutti è nata una squadra straordinaria.

Ho cercato di coinvolgere i musicisti che hanno condiviso con Sam momenti di vita e di palco, persone che lo conoscevano bene, che avevano suonato con lui e legate da amicizia e stima. Siamo riusciti a riunire oltre quaranta musicisti – compresi alcuni suoi ex allievi e colleghi della scuola in cui insegnava – per dare vita a una serata unica, piena di emozione, ritmo e gratitudine.

La serata sarà un viaggio nei generi che Sam amava di più – jazz, soul, funk e blues – con una successione di combo e jam session che si alterneranno sul palco. Sarà un concerto corale, un modo per sentire che Sam è ancora con noi, dentro la musica che continua a unirci.”

Questa serata è il primo passo verso un progetto più grande: trasformare il ricordo in un appuntamento annuale, capace di portare nuova musica e nuove energie alla città. Il sogno è anche quello di intitolare a Sam un’aula musicale, per lasciare ai giovani un luogo dove coltivare la stessa passione che lo ha accompagnato per tutta la vita.