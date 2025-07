Rimini centro di eventi dell'estate: Shopping night, mostre, aperture serali dei musei e molto altro

Spazio anche a tour guidati della città, navigate in barca, mostre legate al mondo dell'animazione

Mercoledì a Rimini è ormai sinonimo di un centro storico bello e vivace che spalanca le sue porte fino a tarda sera fra Rimini Shopping Night, Musei della città con aperture straordinarie serali e proposte insolite che danno ai visitatori nuove opportunità di scoperta del patrimonio artistico cittadino visto da prospettive diverse.

Si parte mercoledì 23 luglio alle 17,45 con l’appuntamento con InsoliTouRimini che propone visite guidate con divertenti incursioni teatrali in un percorso tra i quartieri meno conosciuti di Rimini, partendo dall'Arco d'Augusto fino al Borgo San Giuliano, per finire con un aperitivo al tramonto sul Ponte di Tiberio.

Con l’arrivo del tramonto il centro storico inizia a illuminarsi con la Rimini Shopping Night e i suoi negozi aperti fino a tardi, per serate all’insegna di shopping, food, musica, arte e cultura e con i Musei aperti dalle 21 alle 23. In Piazza Tre Martiri Artigiani al Centro By Night è dedicato ad artigiani selezionati, designer e creativi mentre al Mercato Coperto vengono servite le cene preparate direttamente dagli operatori con l’ottava edizione di La Magnèda e le pietanze preparate dal vivo con i propri prodotti.

Se si preferisce una prospettiva davvero unica, da non perdere è "Prospettive diverse" (tutti i mercoledì e sabato di luglio), un'occasione per navigare sotto le arcate del Ponte di Tiberio a bordo di un'imbarcazione. L'iniziativa è a offerta libera e aperta a tutti, anche per le persone in carrozzina (non elettrica), garantendo un'esperienza inclusiva per tutti i partecipanti.

La scoperta delle meraviglie del centro storico prosegue venerdì con Visit Rimini che propone il "City Tour – Le Meraviglie di Rimini" (venerdì 25 luglio, ore 21:00 in italiano, con opzioni in tedesco e inglese tra giovedì e sabato), che guiderà attraverso secoli di storia, dal Ponte di Tiberio al Tempio Malatestiano, fino al Cinema Fulgor di Fellini. Sempre venerdì 25 luglio, alle 21.15, si aprono le porte della Domus del Chirurgo in piazza Ferrari, per un viaggio lungo 2000 anni di storia della Città che si intreccia a quella di un grande medico venuto da lontano. Sempre in serata, Emilia Romagna in Tour propone Rimini Noire, un tour nella cronaca nera del passato, che attraversa le vie del centro storico, narrando di omicidi, intrighi e storie di personaggi come Paolo e Francesca, Carlo Goldoni, i cavalieri templari e Sigismondo Malatesta.

Sabato mattina (26 luglio), come ogni ultimo sabato del mese, i Musei Comunali offrono la possibilità di visitare le sale antiche della Biblioteca Gambalunga, dove si possono ammirare i preziosi volumi e arredi storici, con ingresso gratuito e prenotazione obbligatoria.

Domenica 27 luglio invece sono proposte visite alle aree archeologiche della Domus del Chirurgo, che conteneva il più ricco strumentario chirurgico dell’antichità e del Teatro Galli, che, scoperta durante gli scavi per la ricostruzione del Teatro Galli, rivela un inedito spaccato della Rimini antica, dal IV sec. a.C. al Milleottocento. Le visite guidate richiedono prenotazione online.

A Rimini, le iniziative legate al mare sono un elemento imprescindibile. Non a caso, le mattinate dei lunedì sono animate da Rimini Experience, un'iniziativa di VisitRimini che coniuga una visita guidata nel centro storico con una mini-crociera lungo la costa, offrendo un'immersione completa nella storia e nel paesaggio marittimo locale. Per chi desidera approfondire la tradizione marinara, il Museo E'Scaion di Viserbella apre le sue porte il martedì, mercoledì e venerdì sera, proponendo visite guidate ai reperti della pesca, alle attrezzature storiche e alle preziose collezioni di conchiglie adriatiche. E per vivere un'esperienza autentica, il sabato, tempo permettendo, è possibile non solo ammirare ma anche veleggiare a bordo della batana storica 'Vanina' lungo le spiagge di Viserbella, con ormeggio al pittoresco porticciolo di Viserba.



Ma Rimini offre anche un ventaglio di mostre che arricchiscono l'offerta culturale della settimana, spaziando dal cinema fino al mondo affascinante dei fumetti e dell'illustrazione. Da non perdere la mostra EuropaCinema 1984/1987 al Palazzo del Fulgor, dedicata ai primi anni del festival cinematografico internazionale che ha portato a Rimini grandi registi e attori europei. Continuano le mostre di Cartoon Club, il Festival Internazionale del Cinema d’Animazione, Fumetto e Games che si è appena concluso, con esposizioni dedicate al mondo dei fumetti e dell'animazione. Al Museo della Città si può esplorare "Di sogni e di segni: Fellini e Manara", che racconta il profondo sodalizio artistico tra il regista riminese e il celebre fumettista Milo Manara. Sempre al Museo della Città, "Fair Play – Lo sport nei Fumetti e nell’Animazione" celebra lo sport come veicolo di valori, attraverso tavole originali e proiezioni. Castel Sismondo ospita invece "Superman – L’uomo del domani", un'inedita mostra dedicata al primo supereroe, con un focus sulla sua vita editoriale italiana. Infine, all'Augeo Art Space, la mostra personale "Simona Bursi – Echi di un Mondo Immaginario" esplora l'universo creativo dell'artista visiva, tra arte tradizionale e nuove tecnologie. Tutte le mostre di Cartoon Club rimangono aperte fino al 17 o al 31 agosto 2025.

Ecco tutti gli appuntamenti:

I mercoledì di luglio 2025

Arco d'Augusto (punto d'incontro) - Rimini centro storico

InsoliTouRimini

Originali visite guidate alla scoperta di una Rimini ricca di storia attraversando percorsi insoliti, passando per i quartieri meno conosciuti, raccontando curiosità e aneddoti. Durante la visita, condotta dalla guida turistica Barbara Zaghini, divertenti incursioni teatrali dall’onirica atmosfera felliniana a cura di Alexia Bianchi, sorprendono i partecipanti coinvolgendoli in un’esperienza emozionante e regalando loro una nuova visione di Rimini. I tour partono dallʼArco dʼAugusto, simbolo di Rimini, e attraversano con percorsi inusuali tutto il centro storico, terminando nello splendido Borgo San Giuliano con un delizioso aperitivo al tramonto affacciati sul ponte di Tiberio. Orario: ritrovo alle ore 17.45, partenza ore 18.00, termine alle ore 20.15 circa. Ingresso a pagamento.

Tutti i mercoledì e sabato di luglio 2025

piazza sull'Acqua al Ponte di Tiberio – Rimini

Prospettive diverse

Un modo originale per scoprire il Ponte di Tiberio, uno dei simboli della città di Rimini e uno dei ponti romani meglio conservati al mondo. I visitatori non vedranno il Ponte “dall’alto”, come normalmente si usa fare, ma avranno la possibilità di passare sotto le sue arcate, a bordo di un’imbarcazione, in tutta sicurezza, come antichi naviganti, arrivando a diretto contatto con le pietre millenarie, per riscoprire molti dettagli e particolarità che, dai normali punti di osservazione, restano nascosti. A cura dell’associazione Marinando. Orario: dalle ore 20,30-23,30. Partecipazione a offerta libera. Il ricavato sarà devoluto a progetti per persone con disabilità.

24, 25, 26 luglio 2025 2025

Ufficio turistico Rimini centro storico (Luogo d’incontro), corso d'Augusto 152 - Rimini

Le Meraviglie di Rimini

City Tour a cura di Visit Rimini

Un tour alla scoperta dei luoghi più suggestivi della città. "Le meraviglie di Rimini" è un vero e proprio viaggio attraverso secoli di storia. L'Arco di Augusto ed il Ponte di Tiberio raccontano di Ariminum, importante colonia latina e crocevia delle più grandi vie romane come la via Flaminia, la via Emilia e l'Aretina. Il primo monumento del Rinascimento italiano il Tempio Malatestiano (esterno) è il protagonista di uno dei periodi storici più importanti della città e assieme al Castel Sismondo (esterno) racconta del grande condottiero Sigismondo Pandolfo Malatesta. Si prosegue tra le vie del centro storico sino a Piazza Cavour con la fontana della Pigna, già adulata da Leonardo da Vinci, la Vecchia Pescheria e il Teatro “A. Galli”. Il viaggio prosegue sino al '900 con Federico Fellini e il Cinema Fulgor. Il tour è disponibile:

in lingua italiana il venerdì sera alle ore 21, fino al 12 settembre, in lingua tedesca tutti i giovedì alle ore 10.30, fino all'11 settembre, in lingua inglese tutti i sabati alle ore 17 fino al 13 settembre. Tour a pagamento.

venerdì 25 luglio 2025

Incontro alla Domus del Chirurgo, piazza Ferrari, Rimini

Visita guidata alla Domus del Chirurgo

Un viaggio lungo 2000 anni di storia della Città. A proporlo è il sito archeologico che deve la sua fama internazionale alla scoperta dell’eccezionale strumentario chirurgico di un medico vissuto nel III secolo. La Domus del Chirurgo sorge al margine settentrionale di Ariminum, vicino all’antica linea di costa. Qui un sapiente medico, venuto dall’Oriente, esercitò la sua professione fino all’incendio che sigillò sotto le macerie bellissimi mosaici, intonaci, oggetti e arredi. Un vero tesoro giunto fino a noi. Dopo l’abbandono, nel V-VI secolo nell’area sorge un ricco palazzo, decorato da mosaici policromi, che cade presto in rovina. Nel Medioevo poi una necropoli, case in legno e argilla; quindi, orti e nuovi complessi religiosi. Ore 21.15

venerdì 25 luglio 2025

Rimini, ritrovo di fianco panca circolare "circo Amarcord", Piazza Malatesta

Rimini Noire: un tour nella cronaca nera del passato. Visite guidate di Emilia-Romagna In Tour

Percorrendo le intricate vie del centro storico si racconterà dei più efferati omicidi ed ingarbugliati intrighi che si sono consumati all'ombra delle facciate più recondite dei monumenti della città. Rivolgendo lo sguardo all’alcova d’amore e sangue dei danteschi e dannunziani Paolo e Francesca, ci si sposterà verso il luogo che istigò e produsse la scandalosa fuga di Carlo Goldoni, per proseguire poi sulle impalpabili orme dei cavalieri templari e indagare sul luogo che valse a Sigismondo la condanna per eresia... e molto altro ancora. Guida turistica abilitata: Francesca Tentoni. Orario: partenza ore 20.30 Ingresso a pagamento.

sabato 26 luglio 2025

Biblioteca A.Gambalunga, via Gambalunga 27, Rimini centro storico

Meravigliosa Biblioteca: Visita guidata alle sale antiche

Alla scoperta del patrimonio storico della Biblioteca Gambalunga. Un invito a visitare le sale antiche del seicentesco palazzo Gambalunga, dove sono custoditi i volumi più prestigiosi e i preziosi arredi della prima biblioteca civica in Italia. Inserita fra le più belle biblioteche del mondo, i suoi tesori sono ospitati nel superbo palazzo voluto dal suo fondatore, Alessandro Gambalunga. Di lui i bibliotecari racconteranno durante le visite guidate, conducendovi alla scoperta del suo amore per Rimini e delle vicende che hanno caratterizzato la storia della Biblioteca. I chiaroscuri delle sale seicentesche e l’esplosione di luce e colori della sala del 700, saranno la scenografia delle storie raccontate dai globi, dalla sfera armillare e dai preziosi codici e libri antichi conservati in Gambalunga. Ore 11.00 Ingresso gratuito su prenotazione

domenica 27 luglio 2025

Domus del Chirurgo, piazza Ferrari - Rimini centro storico

Alla scoperta della Rimini sotterranea: le Domus del Chirurgo e del Teatro Galli

Visita guidata a cura dei Musei Rimini

Una grande opportunità di ammirare le aree archeologiche di piazza Ferrari e del Teatro Amintore Galli. Dalla storia di un grande medico venuto da lontano raccontata attraverso i reperti emersi nello scavo archeologico della Domus del Chirurgo che ha restituito il più ricco e completo strumentario chirurgico dell'antichità, all'area archeologica del Teatro Galli, venuta alla luce durante gli scavi per la ricostruzione del teatro, rivelando un inedito spaccato della Rimini antica, dal IV sec. a.C. al Milleottocento. Ore 11.00 richiesta prenotazione

I lunedì mattina di luglio e agosto 2025

Corso d'Augusto 152, Rimini centro storico - punto d'incontro

Visita Guidata e Mini-Crociera tra Storia e Mare

Rimini Experience a cura di Visit Rimini

Un viaggio tra cultura, tradizione e sapori. L'esperienza incomincia dalla storica Piazza Cavour, cuore pulsante di Rimini, dove si può ammirare la Vecchia Pescheria e la splendida Fontana della Pigna, che fu anche oggetto di ammirazione da parte di Leonardo da Vinci. La guida condurrà alla scoperta di angoli nascosti e storie che raccontano l’evoluzione di Rimini nel corso dei secoli. Dopo aver esplorato la piazza, il tour prosegue verso il pittoresco borgo San Giuliano, un quartiere che sembra essere fermo nel tempo, con le sue case colorate e le viuzze acciottolate. Qui, tra le tradizioni marinare e la storia che permea ogni angolo, si scopriranno le storie dei pescatori e dei personaggi che hanno reso celebre questo borgo e si ammireranno i murales dedicati al grande Federico Fellini, che raccontano la sua visione unica della città. Il tour si conclude con una mini-crociera lungo la costa, che offre una vista panoramica inedita della città e del faro di Rimini. La crociera è l'occasione per ammirare da lontano le colline riminesi e il Monte Titano dove si trova la Repubblica di San Marino. Ore 9.00 Ingresso a pagamento

giugno - agosto 2025

Viserbella di Rimini, via Minguzzi, 7

Visite guidate al Museo E’scaion

Il Museo della Marineria e delle Conchiglie di Viserbella apre al pubblico nelle sere d’estate il martedì, mercoledì e venerdì dalle 20.30 alle 23 e i volontari sono a disposizione per visite all’interno delle sale dove sono conservati reperti della piccola pesca, attrezzature storiche per la costruzione delle barche tipiche e collezioni di conchiglie dell’Adriatico. Al sabato, tempo permettendo, è possibile ammirare la batana ‘Vanina’, la barca che fa parte delle Vele al Terzo, veleggiare davanti le spiagge di Viserbella e ormeggiare al porticciolo di Viserba (Circolo Nautico Fossa dei Mulini) dalle ore 11 alle 14.

Mostre:

fino a domenica 24 agosto 2025

Palazzo del Fulgor, piazzetta San Martino - Rimini centro storico

EuropaCinema 1984/1987

Rimini ‘80

La mostra dal titolo ‘EuropaCinema 1984/1987’ nelle fotografie di Flavio Marchetti, ricorda “EuropaCinema”, il primo festival al mondo dedicato al cinema europeo, ideato e diretto da Felice Laudadio, che si tenne a Rimini dal 1984 al 1987. Ripercorrono quell’esperienza i sessanta ritratti al Grand Hotel di registi e attori che vi hanno partecipato. Tra questi: Philippe Noiret, Michelangelo Antonioni, Charlotte Rampling, Marcello Mastroianni, Margarethe von Trotta, Monica Vitti, Irene Papas, Gian Maria Volonté… In mostra anche il manifesto della prima edizione disegnato da Federico Fellini. La mostra fa parte di Rimini 80, il calendario di iniziative per i 40 anni del romanzo Rimini di Pier Vittorio Tondelli. Orario: da martedì a domenica ore 11-17; mercoledì e venerdì anche ore 21-23

Mostre Cartoon Club

fino al 31 agosto 2025

Museo della città, via Tonini n. 1 – Rimini

Di sogni e di segni: Fellini e Manara

Il rapporto tra Milo Manara, uno dei più celebri fumettisti e illustratori italiani, e Federico Fellini, il grande regista riminese, viene raccontato in una mostra, presentata da Cartoon Club e realizzata in collaborazione con Comicon. Tra i due artisti ci fu non solo una lunga amicizia personale, ma anche un sodalizio che diede vita a manifesti cinematografici dipinti dal disegnatore, a due storie a fumetti e ai progetti più vari, comprese illustrazioni per navi da crociera dedicate al regista. Un lato forse meno noto della carriera di Manara, che collega a doppio filo l’autore del manifesto di Cartoon Club 2025 alla città di Rimini.

fino al 17 agosto 2025

Castel Sismondo, Piazza Malatesta, Rimini

Superman. L’uomo del domani

Cartoon Club, in collaborazione con Warner Bros. Discovery, celebra l’icona di Superman, il primo supereroe, creato nel 1938 da Jerry Siegel e Joe Shuster, con una speciale installazione davanti a Castel Sismondo, una proiezione sulla facciata del castello e, nelle sue sale, una mostra inedita che racconta la storia dell’Uomo d’Acciaio, con un focus particolare per quanto riguarda la vita editoriale italiana. Tra albi e tavole originali, le copertine più importanti, ingrandimenti scenografici, installazioni e proiezioni i visitatori potranno immergersi nella storia di Superman, che da oltre 85 anni è un punto di riferimento per il mondo dei fumetti, del cinema, e della cultura pop.

fino al 31 agosto 2025

Museo della città, via Tonini n. 1- Rimini

Fair Play – Lo sport nei Fumetti e nell’Animazione

Lo sport è da sempre occasione di crescita, confronto e condivisione, soprattutto quando vissuto con spirito di squadra. Fumetti, animazione e videogiochi lo raccontano come veicolo educativo, capace di trasmettere valori come fair play, inclusione e resilienza. Accanto alle serie spettacolari, spiccano biografie a fumetti che rivelano il lato umano di grandi campioni – da Maradona a Facchetti, da Coppi e Bartali a Malabrocca, – e non mancano storie di riscatto sociale, sfide personali e passione nei campetti di periferia. La mostra racconta lo sport disegnato – calcio, ciclismo, basket, motori… – attraverso tavole originali, proiezioni e scenografie immersive.

fino al 17 agosto 2025

Augeo Art Space, Corso d'Augusto n. 217 - Rimini

Simona Bursi. Echi di un Mondo Immaginario

Cartoon Club dedica una mostra personale a Simona Bursi, artista visiva e autrice italiana, specializzata in cinema d'animazione, illustrazione e nuove tecnologie, con una carriera costellata di collaborazioni prestigiose. L’esposizione esplora il suo universo creativo in cui l'arte tradizionale e le nuove tecnologie si incontrano, creando opere che raccontano storie di bellezza e innovazione. Attraverso i suoi cortometraggi e installazioni, l'artista ci guida in un viaggio visivo, dove il disegno e il collage si fondono con l'illustrazione digitale. Ogni opera esposta riflette la sua passione per l'animazione e la sua profonda connessione con la natura, offrendo uno sguardo unico sulle tematiche contemporanee.