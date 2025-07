Rimini cerca nuovi insegnanti: aperto l’elenco per le supplenze nelle scuole dell’infanzia

Aperto l'elenco. Chi può candidarsi

Il Comune di Rimini lancia un avviso pubblico per la creazione di un elenco di insegnanti disponibili a supplenze – in via d’urgenza- per le scuole dell’infanzia comunali. L’elenco aperto fino al 31 dicembre 2025. Un’occasione per entrare nel sistema educativo pubblico locale e contribuire concretamente alla continuità didattica delle scuole di infanzia. La formazione degli elenchi seguirà l’ordine progressivo del numero di protocollo delle istanze dei candidati e sarà in continuo aggiornamento fino al termine di pubblicazione del bando: 31 dicembre 2025.

Il profilo di riferimento è quello di Istruttori – insegnanti di scuola d’infanzia, categoria C.

Chi può candidarsi

Possono presentare domanda cittadini italiani, UE o extra-UE in possesso di specifici titoli abilitanti conseguiti entro l’a.s. 2001/2002, oppure lauree in Scienze della Formazione Primaria. È necessario dimostrare idoneità fisica, assenza di condanne e disponibilità a supplenze anche giornaliere.

Modalità di partecipazione

- *Domande aperte esclusivamente online fino al 31/12/2025

- Accesso tramite SPID, CIE o CNS

Chi necessità di informazioni o di assistenza nella compilazione potrà contattare l'Ufficio Gestione Personale Scolastico del Settore Educazione tutte le mattine dalle ore 11,00 alle ore 14,00 chiamando al numero: 0541 704755.

L’intero testo è consultabile su Internet al sito: https://www.comune.rimini.it/amministrazione/bandi?tipo=237