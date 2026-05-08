Rimini, cessione di droga al parcheggio: la cocaina nascosta nel pacchetto di caramelle

Il pusher, un 20enne, è stato arrestato dai Carabinieri

Un 20enne di origine albanese, disoccupato e domiciliato a Rimini, è stato arrestato per le ipotesi di reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Il giovane, già noto alle forze dell'ordine, è stato notato dai Carabinieri a bordo della sua auto, mentre percorreva le vie del centro cittadino, apparentemente senza meta, effettuando però numerose soste. Il personale dell'Arma lo ha osservato, sorprendendolo mentre cedeva una dose di cocaina, il tutto dopo essersi incontrato in un parcheggio con l'acquirente, il tutto in maniera rapida. Le due persone, infatti, non sono scese dalle proprie vetture, ma hanno semplicemente abbassato i finestrini per allungare le braccia e completare quanto precedentemente deciso. I Carabinieri hanno atteso, hanno seguito il 20enne fino a quando non ha parcheggiato la vettura nei pressi di un hotel. Una volta sceso, gli operatori dell'Arma sono intervenuti, bloccandolo e perquisendo l'auto: all'interno, in una scatola di caramella, sono stati trovati 12 grammi di cocaina. I controlli sono stati estesi all’abitazione: la perquisizione domiciliare ha permesso di sequestrare 1.200 euro in contanti, somma ritenuta il presunto provento dell’attività illecita.