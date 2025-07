Rimini, che sorpresa in consolle: Gianluca Vacchi improvvisa un dj set al ristorante

L'imprenditore da 44 milioni di followers suona per i clienti de La Petite

Doveva essere un venerdì qualunque, per quanto una cena consumata davanti al tramonto più bello di Rimini possa mai essere un'esperienza ordinaria. Eppure ieri sera, 18 luglio, il venerdì de La Petite Langoustine si è trasformato davvero in un evento inatteso: Gianluca Vacchi, una delle webstar più discusse ma anche più virali del pianeta, è salito a sorpresa in consolle e ha suonato oltre un'ora per il pubblico del ristorante, piuttosto divertito e meravigliato dalla situazione.

L'imprenditore e deejay bolognese, capace di muovere oltre 40 milioni di follower tra Instagram e Tik Tok, era arrivato in compagnia di alcuni amici al famoso locale della darsena per una cena a base di crostacei, una delle grandi specialità del ristorante riminese. Poi, trascinato dalle vibes della serata – sempre piuttosto frizzante al venerdì – ha deciso di fare una sorpresa ai gestori: si è presentato in consolle e ha improvvisato un vero e proprio deejay set, intrattenendo i clienti con una selezioni di brani dance ed elettronici.

"Di certo non ce lo aspettavamo, è stata una sorpresa anche per noi", ha dichiarato il titolare Luigi Bonifacio. "Siamo sempre contenti quando qualcuno sceglie il nostro ristorante, significa che stiamo lavorando bene. Se poi un personaggio come Gianluca Vacchi, abituato a suonare nei club più prestigiosi del mondo, decide pure di salire in consolle, beh, non possiamo che ritenerci fortunati. Significa inanzitutto che è stato bene, lo ringraziamo e spero torni a trovarci".