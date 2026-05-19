"Rimini città tra le più care, redditi bassi e sempre più persone senzatetto": l'allarme di Casa Madiba

Mercoledì 20 maggio, alle 18, a Casa Madiba un momento di riflessione snodato in due parti

Casa Madiba torna a occuparsi del tema dell'emergenza abitativa con l'appuntamento in programma dalle 18 di mercoledì 20 maggio, presso i propri spazi in via Dario Campana: nella prima parte presentazione del rapporto sulla povertà dell’Osservatorio Caritas e dell’Inchiesta sul problema della mancanza di una casa a Rimini del Centro servizi; nella seconda parte la Tavola rotonda “ Rimini e il diritto all’abitare: come affrontare questo problema strutturale? Proposte e riflessioni ” , alla presenza di rappresentanti di sindacati, associazioni, realtà sociali e politiche del territorio.

Casa Madiba, nell'annunciare l'appuntamento, parte da una critica verso l'Esecutivo: "250mila nuclei familiari in attesa nelle graduatorie Erp, 10milioni di case vuote in Italia. Il piano Casa del governo Meloni è l’ennesima misura pubblicitaria per un provvedimento misero e insufficiente: non vi sono risorse per finanziare il fondo affitto e morosità, non vi sono investimenti sull’edilizia popolare, si continuano ad incentivare i costruttori privati: tutto questo mentre gli affitti medi sono aumentati del 15% negli ultimi cinque anni e il potere di acquisto si è eroso. In parallelo è stato varato un DDL sugli sfratti veloci senza che però siano previste misure di sostegno", attaccano gli attivisti e le attiviste, che si soffermano poi sulla situazione locale: "Homeless raddoppiati in dieci anni (600 censiti), 236 sfratti eseguiti nel 2024, circa mille le procedure avviate. Non possiamo restare a guardare o pensare che sia il problema di pochi enti o associazioni che si occupano di persone senza casa e disagio abitativo o che la situazione sia un’emergenza passeggera da risolvere con interventi spot".

Rimini, evidenziano da Casa Madiba, è una "delle città più care della Regione, con i redditi più bassi, dove non solo l’economia, ma anche tanti aspetti sociali e di trasformazione urbanistica della città sono stati modellati da un’industria pesante come quella turistica, che ha prodotto ricchezza e attrattività, ma anche lavoro povero e sfruttato, affitti brevi e turistici con forti ripercussioni sulla residenzialità e la qualità della vita nei quartieri più turistificati, sfratti (sempre più in aumento quelli per finita locazione), impatti ambientali e sulle altre specie viventi".

La situazione sta diventando "insostenibile - evidenziano gli attivisti e le attiviste - sempre più famiglie e persone non trovano casa a Rimini. Mai come ora è necessario pensare a nuove azioni e interventi che sappiano creare alternative concrete a questa situazione, ma anche creare alleanze tra le forze sociali e sindacali, capaci di invertire questa tendenza e incidere sulle scelte politiche per mettere in campo nuove soluzioni".



Casa Madiba cita il rapporto sulla povertà della Caritas di Rimini: “Senza un tetto il lavoro scivola via, la salute si incrina, le relazioni appassiscono. Non è più un’emergenza temporanea; è una questione strutturale che interroga la nostra coscienza e la nostra visione di futuro” .

"Viviamo in un tempo di regimi di guerra, con una popolazione che sta invecchiando, modelli familiari mutati, la consapevolezza che nuove forme dell’abitare vadano immaginate per rispondere a bisogni nuovi, variegati, differenti tanto di chi una casa ce l’ha, tanto di chi è senza. Perché per troppo tempo si è creduto che il problema della mancanza di una casa fosse separato da quello dell’abitare, quando invece non è che la sua proiezione più violenta. E accanto a questo sentiamo forte l’urgenza di pensare a nuove forme di accoglienza e ospitalità così come a nuove politiche turistiche, che restituiscano e redistribuiscano ricchezza alla città e alle persone che la abitano, che si mettano a disposizione di quello che anche a Rimini è una criticità tangibile e diffusa: la casa e l’abitare", chiosano da Casa Madiba.