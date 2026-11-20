I fatti avvenuti a Miramare Rimini, cittadini sorprendono il ladro a rubare in un'auto e lo fermano

Il malvivente è stato poi affidato alla Polizia

Ieri sera (giovedì 19 novembre) la Polizia ha arrestato a Rimini un cittadino magrebino, irregolare sul territorio nazionale, gravemente indiziato del reato di tentato furto aggravato. I fatti sono avvenuti intorno alle 20: alcuni cittadini hanno notato il giovane aggirarsi con fare sospetto tra le automobili parcheggiate in zona Miramare e hanno contattato il 112. Due di loro sono entrati però in azione, fermando il sospetto, che era entrato in una delle vetture, per rubare qualche oggetto posto all'interno dell'abitacolo: cavi di ricarica per smartphone, auricolari wireless e anche la tessera carburante e qualche moneta. Dagli accertamenti non sono risultate effrazioni: il proprietario dell'auto l'aveva lasciata aperta. Il fermato, gravato da precedenti di Polizia, è stato arrestato, mentre tutta la refurtiva è stata restituita al legittimo proprietario.

"L'episodio evidenzia come la prevenzione e il contrasto dei reati predatori passino anche attraverso la tempestiva segnalazione da parte dei cittadini. L'attenzione di chi ha notato il comportamento sospetto e la rapidità di intervento della Polizia di Stato hanno infatti permesso di bloccare il presunto autore del reato immediatamente, evitando conseguenze più gravi e consentendo la restituzione immediata degli oggetti sottratti. La Polizia di Stato rinnova l'invito a contattare senza esitazione il Numero Unico di Emergenza 112 in presenza di situazioni sospette, ricordando che la sicurezza è il risultato di un'efficace sinergia tra istituzioni e cittadini", riferisce la Questura.