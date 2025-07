Colombi vicino all'Entella, per Parigi il Rimini chiede cifra importante

Il portiere è destinato alla B, su Parigi tanti sondaggi ma il club chiede una cifra importante per dare il via libera alla cessione

Simone Colombi è vicino a lasciare la maglia del Rimini per accasarsi alla Virtus Entella, squadra neopromossa in Serie B. Il ds ligure Matteo Superbi non ha né confermato né smentito. Ma la sensazione è che l'affare sia ben avviato anche se probabilmente l'ufficialità arriverà la prossima settimana. Il portiere, classe 1991, è legato al Rimini da un contratto che scade il 30 giugno 2027. Arrivato a ottobre 2023, lo scorso marzo aveva firmato il prolungamento, con l'intenzione di chiudere la carriera in Riviera. Ma la necessità di ridurre il monte ingaggi ha portato all'interruzione del rapporto tra l'estremo difensore e il Rimini. Dal portiere al centravanti: Giacomo Parigi, per il quale suonano incessanti le sirene di mercato. Molti club hanno effettuato i sondaggi di rito, ma al momento non ci sono trattative. Il Rimini chiede una cifra alta per lasciare il giocatore e questo è un ulteriore segnale dopo il comunicato ufficiale della società, diffuso nel pomeriggio odierno: la società non ha la necessità di svendere e di disfarsi di ogni asset, avendo inoltre promesso un piano di intervento per porre rimedio ai pagamenti non effettuati. Il costo della rosa andrà però ridotto per le regole del salary cap: ogni squadra di C non potrà spendere nel proprio payroll (ammortamenti cartellini giocatori, ingaggi al lordo di calciatori e staff tecnico) più del 50% dei ricavi. Sul punto l'ex dg Geria era stato chiaro, prima degli ultimi playoff.

ri. gia.