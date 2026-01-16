Rimini, comincia Sigep World: inaugura la fiera dedicata alla pasticceria, pane, caffè e pizza

Locatelli: "Il talento in cucina è la storia del Paese"

Si è aperta a Rimini la manifestazione fieristica Sigep World, dedicata al mondo della pasticceria, panificazione, caffè e pizza. Al taglio del nastro anche la ministra per le Disabilità Alessandra Locatelli.

«Abbiamo una capacità, una qualità, un'attenzione, io penso anche una pazienza e poi quell'ingrediente straordinario che è il cuore, il coraggio, di andare oltre, cioè di coltivare questa passione – ha commentato a margine – Questo talento nella cucina, nell'elaborazione dei prodotti è diventato la storia del nostro Paese».

«Credo che la qualità più importante che ha il nostro Paese siano le persone. Mi ha fatto molto piacere oggi visitare alcuni stand con ospiti persone, ragazzi con disabilità che lavorano nel campo della ristorazione, della cucina, dei dolci», ha aggiunto Locatelli.

«Sigep World è uno degli eventi più iconici della Regione Emilia-Romagna – ha commentato il presidente di Regione Michele de Pascale – Da poco abbiamo avuto questo riconoscimento straordinario del valore Unesco della nostra cucina. È chiaro che c'è una tradizione storica, peraltro lo dico sempre con grande orgoglio, un grande romagnolo ha dato un contributo decisivo, perché Pellegrino Artusi e la sua attività documentale è stata decisiva».

«Questa è un'edizione a cui siamo particolarmente affezionati – ha detto il presidente di Ieg Maurizio Ermeti – Mille e trecento sono i brand che espongono in questa manifestazione, 30 sono i padiglioni riempiti, quindi praticamente tutto l'intero quartiere. Cinquecento sono i buyer che arrivano da 75 Paesi. E la notizia veramente che dà soddisfazione è che siamo arrivati a quasi il 40% degli espositori stranieri in più rispetto all'anno scorso che provengono da 45 Paesi del mondo».