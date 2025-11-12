Rimini, commercialisti a confronto sul tema del revisore di sostenibilità

Venerdì 14 novembre al centro congressi Sgr

Appuntamento dedicato ai Revisori di sostenibilità quello proposto dalla Fondazione dell’Ordine dei Commercialisti e degli esperti contabili per domani, venerdì 14 al Centro Congressi Sgr. Il revisore di sostenibilità è una nuova figura professionale che, pur radicata nella tradizione della revisione contabile, ne amplia le competenze verso dimensioni ambientali, sociali e di governance. La figura si inserisce nell’ambito della Corporate Sustainability Reporting Directive (Csrd) e attua, nell’architettura della rendicontazione di sostenibilità, la verifica indipendente ed obbligatoria dei report Esg. Si tratta di un intervento strutturale: la sostenibilità non è più comunicazione volontaria a beneficio reputazionale, bensì informazione regolata e certificata, con valore giuridico e rilevanza sistemica. Gli specialisti Esg di Deloitte & Touche invitati dalla Fondazione Dottori Commercialisti di Rimini, affronteranno dalle 14.00 le novità normative e supporteranno i loro interventi anche con casi di studio.