Rimini, Commissione II si riunisce: focus su impianti sportivi e futuro del calcio giovanile

Angelini (3V): "Chiediamo all'amministrazione di come viene gestito il patrimonio impiantistico legato al mondo del calcio"

Domani mattina (venerdì 8 maggio) la Commissione II (Controllo e Garanzia) si riunirà per occuparsi dello stato delle strutture sportive e del futuro del calcio giovanile a Rimini. La commissione è stata convocata su richiesta del consigliere 3v Matteo Angelini, "grazie al fondamentale supporto dei commissari di opposizione, del presidente e del vicepresidente della Commissione II, con i quali condivido la necessità di approfondire la gestione dello sport cittadino". Sarà presente Simone Alberici, presidente della Lnd Emilia-Romagna, Simone Alberici.

"Ho richiesto la convocazione della Commissione di Controllo e Garanzia perché credo fermamente che questo organo esista proprio per questo: incrociare i programmi di questa amministrazione e le promesse fatte alla città con la realtà degli interventi compiuti, di quelli non fatti o, peggio, di quelli dimenticati. Il mio obiettivo, che porto avanti insieme ai colleghi commissari di opposizione, è chiedere conto di come viene gestito il patrimonio impiantistico legato al mondo del calcio. È un dovere verso i cittadini e le tantissime famiglie coinvolte nel calcio giovanile verificare se le scelte fatte siano state efficaci o se ci siano lacune da colmare immediatamente. Domani punterò a ottenere risposte concrete e quella trasparenza che su questi temi non può più essere rimandata; per farlo, ci avvarremo dello strumento fondamentale e ispettivo della Commissione di Controllo e Garanzia, l’unico luogo deputato a verificare la coerenza tra l’azione politica della Giunta e il bene della collettività", le parole di Angelini.