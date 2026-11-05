Calcio e scuola Rimini, con il Medicina ci saranno gli studenti della Karis: parte il progetto "In campo per il futuro"

Il progetto punta a rafforzare il legame tra società sportiva e istituti scolastici, promuovendo i valori dello sport

Prende il via “In Campo per il Futuro”, un progetto del Rimini Calcio che punta a costruire un rapporto stabile tra il mondo della scuola e quello del calcio, trasformando lo sport in uno strumento di educazione, aggregazione e appartenenza.

Il primo importante appuntamento è in programma per l'anticipo di sabato 7 novembre alle ore 15 con il Medicina Fossatone, allo stadio Neri. Saranno ospiti gli studenti e le famiglie della Fondazione Karis – Karis Schools, che saranno accolti nel settore Distinti per vivere insieme le emozioni della partita e sostenere i colori biancorossi.

“Si tratta – spiega il Rimini in una nota - di un progetto che va oltre l’invito allo stadio. La Società intende infatti entrare direttamente negli istituti scolastici, organizzando incontri con i propri calciatori e rappresentanti della stessa per condividere con gli studenti esperienze, testimonianze e valori fondamentali, promuovendo il rispetto delle regole, il sacrificio, il lavoro di squadra, l'inclusione e la capacità di affrontare le difficoltà. L'obiettivo dell’iniziativa è creare occasioni di confronto e avvicinare i giovani non soltanto alla pratica sportiva, ma anche alla storia e all'identità calcistica della città”.

Dopo l'adesione della Fondazione Karis, altri istituti scolastici riminesi hanno manifestato interesse per il progetto, aprendo la strada a nuove collaborazioni e a un calendario di incontri e iniziative che la società intende sviluppare nel corso della stagione. Il progetto è rivolto alle scuole primarie, secondarie di primo grado e secondarie di secondo grado, con attività che potranno essere concordate in funzione dell'età degli studenti e delle esigenze dei singoli istituti.