Calcio Eccellenza girone B Rimini, con la Comacchiese per riprendere la marcia. Ma lunga lista di assenti

Si gioca domenica al Neri (14.30). Nelle file della ospiti gioca il figlio di mister Gadda, che sarà in tribuna

Il Rimini ritorna al Neri dopo la beffa di Budrio: sconfitta al 90’ per mano del Massa Lombarda con rete contestata, un mese di stop a mister Gadda che dovrà guardare i suoi dalla tribuna per tre partite. I biancorossi affrontano la Comacchiese (ore 14,30) in cui milita il figlio di Gadda, Andrea, e reduce da due due sconfitte di fila a Fratta Terme e in casa con il Medicina Fossatone. Il Rimini si presenta senza Fabbri, Zannoni, Bertani oltre a Bernardi e Carmona, per cui una volta tanto la formazione sarà decisa in extremis. “Siamo in quindici, pochi, non è un problema, ma voglio valutare bene l’assetto e gli interpreti” spiega il tecnico biancorosso. “Mi dispiace quello che è accaduto, per il sottoscritto, la società, i tifosi. Il referto non dice la verità perché io non ho mai messo le mani addosso a nessuno, tanto meno all’arbitro – spiega Gadda ritornando all’ultima partita – Tra l’altro il Rimini è una squadra fin qui ha avuto un solo giocatore espulso ma dalla panchina, Maggioli, ed ha un diffidato, De Angelis. Ho detto ai miei giocatori che non abbiamo altro da fare che cercare di aiutare le terne abitualmente giovani ed inesperti migliorando il nostro comportamento in campo”.

Gadda, che squadra affrontate?

“La Comacchiese alla vigilia era accreditata tra le più competitive, invece ha un rendimento altalenante, per questo deve farci stare molto attenti anche perché ha buoni giocatori. Non sarà una partita semplice, e noi dovremo fare una grande prestazione. Tra me e mio figlio Andrea è una sfida a metà essendo io confinato in tribuna, fossi stato in panchina sarebbe stata una grande emozione per me. Mettiamola così: spero che lui giochi una grande partita e il Rimini vinca”.

MATCH SPONSOR Sarà Cash&Drink by Superhoreca il match sponsor della partita di domenica. Un’azienda che opera nel beverage con la distribuzione a discoteche, disco pub e locali di spiaggia, vini e bevande, alcolici e superalcolici, champagne, distillati e prodotti di pregio. Un’azienda che opera nel Riminese ma anche in tutta Italia. “Nel nostro accogliente e ben fornito show room che è a disposizione dei privati all’uscita del casello di Riccione dell’A14, in via Maranello 30 - spiega Mauro Bianchi – confezioniamo anche cesti per regali natalizi e non solo. Per gli abbonati del Rimini dall’1 al 23 dicembre abbiamo offerte speciali” Spiegano il presidente Lombardi ed il vice Giuliano Lanzetti: "Questa è la dimostrazione di come si possa collaborare con le società del territorio. C’è apprezzamento del progetto, affetto, la voglia di partecipare con noi al rilancio del calcio e del territorio. Sta funzionando molto bene, speriamo vada avanti".

Domenica al "Romeo Neri" sarà premiato il centrocampista riminese Matteo Brighi. Saranno presenti anche due società importanti del nostro territorio che riceveranno il riconoscimento mentre proseguono le iniziative con le scuole.