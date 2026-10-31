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Calcio Eccellenza girone B

Rimini con la Fratta Terme in cerca di conferme. Per Gadda è "Il match più difficile"

La squadra di Malandri è in serie utile da sei turni, solida in difesa. "Tante le insidie, dovremo correre forte con e senza palla". Carmona in panchina

A cura di Riccardo Giannini Riccardo Giannini
31 ottobre 2026 14:07
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Rimini con la Fratta Terme in cerca di conferme. Per Gadda è "Il match più difficile" - Massimo Gadda, allenatore Rimini PH Gilberto Poggi
Massimo Gadda, allenatore Rimini PH Gilberto Poggi
Rimini
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Il tour de force settimanale si chiude per il Rimini con la trasferta di domenica a Fratta Terme (ore 14,30) dove la squadra di Gadda cerca il tris dopo gli hurrà di Imola e del Neri contro il Pietracuta. La squadra di Malandri, reduce dal poker rifilato all’Imolese, ha 16 punti in classifica ed è in serie positiva da otto turni, solo sei i gol subiti nelle prime dieci giornate, miglior retroguardia insieme proprio alla capolista Rimini e al Valsanterno. Il Rimini tiene a riposo De Angelis, recupera Carmona. Formazione fatta: Roberto; Fabbri, Maggioli, Nava, Carnesecchi; Nisi, Zannoni, Bertani; Cicarevic, Vitucci e Piazze.

Il tecnico Massimo Gadda non ha dubbi: “E’ la partita più difficile di questa prima parte di stagione per il valore dell'avversario, una formazione solida, perché si gioca su un campo piccolo e non avremo i nostri tifosi al seguito. Dovremo giocare una grande partita, correre forte con e senza palla. Le insidie sono tante, però arriviamo bene all’appuntamento, con il morale alto, con fiducia".

Il Castenaso ora è secondo in classifica. E’ l’anti-Rimini? "L'anti Rimini è il Rimini. Noi dobbiamo guardare noi stessi, i principali nemici nostri siamo noi stessi. Dobbiamo allenarci e comportarci come abbiamo fatto fino adesso, con grande scrupolo, intensità, rispetto dell’avversario. La cosa più importante è che noi facciamo le cose per bene"

Gadda (all. Rimini)

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