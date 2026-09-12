Rimini, con l'inizio della scuola ecco l'orario invernale per gli autobus

Il nuovo orario resterà in vigore fino al 5 giugno 2027

Con l’inizio del nuovo anno scolastico, martedì 15 settembre entrerà in vigore il servizio invernale di Start Romagna.

Tutti gli orari, differenziati per bacini, sono disponibili sul sito di Start (www.startromagna.it) e degli altri vettori privati. È in corso la sostituzione delle tabelle orarie alle fermate. In questa fase si raccomanda di prestare massima attenzione alla data di validità della tabella oraria che si sta consultando. Il QR Code presente alle fermate consente, una volta inquadrato, di accedere alla sezione del sito che riporta i nuovi orari.

Il nuovo orario resterà in vigore fino al 5 giugno 2027.

L’avvio degli orari invernali coincide con la partenza dei servizi scolastici. La condizione di provvisorietà degli orari di molti istituti o le modifiche degli stessi motivati da necessità temporanee, soprattutto in uscita, genererà anche quest’anno condizioni di carico sui mezzi difficilmente prevedibili, con possibili ripercussioni sull’efficacia delle coincidenze in casi di utilizzo di più bus.

Come ogni anno è già operativo il confronto sistematico fra l’Agenzia Amr, che ha competenza su tragitti e frequenze e Start Romagna, che ha la responsabilità di tradurre in operatività quotidiana le indicazioni ricevute. A questo tavolo confluiscono segnalazioni e rilievi sulle situazioni di criticità con l’obiettivo di porvi rimedio con tempestività.