Rimini, con lo Startup Weekend gli studenti si avvicinano al mondo del lavoro

In programma dal 15 al 17 maggio presso la sede di RivieraBanca di via Marecchiese

Condivisione, collaborazione, co-progettazione. Sono solo alcune delle parole chiave che spiegano il successo di Techstars Startup Weekend, un evento unico in Romagna e non solo, che ha coinvolto in questi anni circa 460 studenti delle scuole superiori del territorio e li ha stimolati all’imprenditorialità, alla scoperta dei propri talenti e passioni e allo sviluppo delle tante preziose soft skills.

La 6ᵃ edizione, presentata oggi, è in programma dal 15 al 17 maggio nella sede di RivieraBanca in via Marecchiese a Rimini. A organizzare l’evento è Fattor Comune, in collaborazione, oltre che con RivieraBanca, con Uni.Rimini e il Campus di Rimini dell’Alma Mater Studiorum Unibo.

Grazie a queste iniziative i ragazzi si orientano verso il proprio futuro, nel mondo del lavoro e nei percorsi universitari. Acquisiscono consapevolezza sulla loro identità, una nuova postura, un dialogo con le imprese del territorio e, in alcuni casi, addirittura l’apertura di nuove imprese, vere e proprie startup.

In totale sono sei le scuole coinvolte: il Liceo Scientifico Serpieri, i Licei della Karis Foundation, il Liceo Volta-Fellini di Riccione, il Liceo Linguistico ed Economico Sociale Giulietta Masina, il Belluzzi - Da Vinci e il Valturio di Rimini.

Ogni edizione ha un colore protagonista, quest’anno sarà l’arancione, che simboleggia il futuro che le nuove generazioni rappresentano. Combinazione di rosso (passione, energia) e giallo (gioia, ottimismo), nella psicologia dei colori rappresenta la creatività e l’entusiasmo, caratteristiche chiave per chi vuole fare impresa.