Rimini: con “Uncinetto e Salute” cresce la rete contro l’isolamento sociale

Buona partecipazione per il ciclo di incontri del Nodo Territoriale Sud Mare: creatività, socializzazione e prevenzione con il supporto di professionisti della sanità e associazioni del territorio

Rafforzare le relazioni di comunità, contrastare l'isolamento sociale e promuovere la salute attraverso modi accessibili e coinvolgenti. E la risposta è stata molto positiva: ogni incontro ha registrato una partecipazione tra le 30 e 75 persone ad incontro. E’ il bilancio dei risultati del ciclo di incontri “Uncinetto e Salute”, l’appuntamento mensile che da gennaio a giugno 2026 si è svolto nella sede del Nodo Territoriale sud e che ha unito creatività, socializzazione e promozione della salute. Un appuntamento sempre partecipato e che ha unito diverse generazioni. L’attività ha previsto la collaborazione tra Nodo Territoriale di Salute Sud Mare, l’associazione Crisalide, l’associazione l’Incontro e la merceria Pandolfini.

L'iniziativa ha coinvolto cittadini di tutte le età nella realizzazione di un progetto comunitario di uncinetto, trasformando un'attività manuale in un'occasione di incontro, collaborazione e costruzione di legami sociali.

Uno degli aspetti più significativi del percorso è stata la partecipazione congiunta di giovani, adulti e anziani, che hanno condiviso spazi, esperienze e competenze. Questa eterogeneità ha favorito un prezioso scambio intergenerazionale, creando occasioni di confronto reciproco e di trasmissione di saperi, valori e vissuti personali.

Ogni appuntamento è stato arricchito dalla presenza di professionisti del Dipartimento di Sanità Pubblica, tra cui psicologo, nutrizionista ed esperto in attività motoria, che hanno offerto spunti e approfondimenti sui temi del benessere, della prevenzione e dei corretti stili di vita.