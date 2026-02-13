Rimini: Confcommercio celebra Gianni Indino con l’intitolazione dell’Auditorium e nuovi bandi

L’appuntamento vuole essere non solo un momento di commemorazione, ma anche uno sguardo concreto al futuro

Si avvicina un momento di grande valore istituzionale e umano per Confcommercio della provincia di Rimini, che martedì 17 febbraio alle ore 12.00 intitolerà l’Auditorium della sede provinciale di viale Italia 9/11 alla memoria di Gianni Indino, presidente dell’Associazione prematuramente scomparso nel febbraio dello scorso anno.

La cerimonia di intitolazione rappresenta un’occasione significativa per rendere omaggio alla figura di Gianni Indino, che ha guidato Confcommercio provinciale con passione, competenza e profondo senso di responsabilità, lasciando un segno indelebile con la sua visione e il prezioso contributo offerto al mondo dell’imprenditoria e a tutto il territorio.

Nel corso dell’iniziativa verranno inoltre presentati ufficialmente i bandi di concorso per imprese e lavoratori, istituiti in memoria dell’ex presidente Gianni Indino. I bandi sono promossi da Confcommercio provinciale e dall’Ente Bilaterale del Terziario della provincia di Rimini, organismo composto dalle espressioni territoriali di Confcommercio, Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil.

L’appuntamento vuole essere non solo un momento di commemorazione, ma anche uno sguardo concreto al futuro, attraverso strumenti pensati per sostenere lo sviluppo delle imprese e valorizzare il lavoro nel settore del terziario, nel solco dei valori che hanno contraddistinto l’impegno di Gianni Indino.