Rimini, continua la collaborazione tra comune e guardie zoofile di Fare Ambiente Rimini

Promossa la cultura del rispetto per la sicurezza di persone e animali

È iniziata ieri sera (martedì 17 giugno) la collaborazione biennale tra il comune di Rimini e le guardie zoofile di Fare Ambiente Rimini, che hanno il compito di far rispettare le regole e sensibilizzare i cittadini sull'importanza della corretta convivenza con gli animali domestici. Si punta quindi a promuovere una cultura del rispetto, della custodia responsabile e della prevenzione, per garantire la sicurezza di tutti, persone e animali. Le guardie potranno anche raccogliere segnalazioni, fornire informazioni e, se necessario, avviare segnalazioni formali in coordinamento con la Polizia Locale.

Ieri sera, durante il primo turno, le guardie di Fare Ambiente si sono occupate delle ricerche, ancora in corso, di un cane scomparso, Ava. Durante le attività è stato trovato un altro cane, Buky, che da due ore era stato smarrito dalla sua padrona. Buky è così tornato a casa.