Rimini, continua la lotta ai furbetti dei rifiuti: nel 2025 sono stati 55 i verbali

Attualmente il monitoraggio è attivo su 8 vie del territorio comunale

Continua a Rimini il monitoraggio contro l'abbandono illecito dei rifiuti. Da gennaio a oggi, il sistema di videosorveglianza con foto trappole (attivo dal 2021 in coordinamento tra Comune, Hera e Guardie Ecologiche Volontarie) si sta concentrando su 8 postazioni distribuite sul territorio. Un'attività che, dall'avvio del progetto, ha interessato complessivamente 78 postazioni critiche. Nel corso del 2025 le fototrappole hanno prodotto 55 verbali, portando il totale delle sanzioni rilevate elettronicamente a 669 dal gennaio 2021. Sul fronte delle ispezioni dirette, gli agenti di Hera hanno trasmesso alla Polizia Locale 125 segnalazioni, dalle quali sono scaturiti 75 verbali. A questi si sommano i 23 verbali elevati dalle Guardie Ecologiche Volontarie, per un totale di 153 provvedimenti sanzionatori nel 2025.

Le attività ispettive sul campo non si limitano alla repressione: includono l'apertura dei sacchetti abbandonati per identificare i responsabili attraverso documenti e bollette, il controllo dei contenitori per verificare la corretta separazione dei materiali, e un'azione di tutoraggio rivolta ai cittadini per orientarli verso un conferimento corretto.

Le fotocamere ambientali, autorizzate dalla Prefettura e installate in modalità mobile e a rotazione su 38 postazioni critiche individuate in base alle segnalazioni di cittadini e tecnici, restano operative in ciascun sito per circa una settimana, con tempi più lunghi nelle aree di maggiore criticità. I dispositivi, in grado di operare sia di giorno che di notte, sono affiancati da cartelli informativi che segnalano la presenza della videosorveglianza, nel rispetto della normativa sulla privacy.