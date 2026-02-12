Rimini contro l'inquinamento da plastica: nasce l’Alleanza delle Città e dei Paesi di Mare

Il progetto per informare i consumatori sulla necessità di operare scelte responsabili

È nata dalla volontà comune scaturita dal confronto di Fuorisalone 2025 – l'evento che l’associazionismo ecologico ogni anno organizza a Rimini in occasione di Ecomondo – la proposta dell’Alleanza delle Città e dei Paesi di Mare italiani.

A meno di 4 anni dal raggiungimento dagli obiettivi dell’Agenda 2030, la missione del progetto è informare direttamente i consumatori sulla necessità di operare scelte responsabili riducendo l’utilizzo delle plastiche, come dal 2020 chiede la UE anche all’Italia.

Partendo dai Comuni di Rimini e Vasto con modalità semplici e diffuse, coinvolgendo anche i medici di base, il progetto complessivo “Naturalità dell'ambiente per la salute umana, e non solo”, si rivolge soprattutto alle Città e alle istituzioni territoriali italiane di mare e sul mare, poiché maggiormente coinvolte dal disastro ambientale che si sta consumando nei mari e negli oceani del Pianeta con gravi costi in termini economici, sanitari e ambientali.

Modalità, svolgimento e obiettivi, saranno presentati in conferenza stampa mercoledì 18 febbraio alle ore 11, nella Sala Giunta della Residenza Comunale di Rimini (piazza Cavour 22). Interverranno:

Franco Borgogno scrittore ricercatore, presidente onorario Basta Plastica in Mare Network

Enzo Favoino coordinatore scientifico del progetto, Zero Waste Europe

Anna Montini assessora all’Ambiente Comune di Rimini

Gabriele Barisano assessore all’Ambiente Comune di Vasto

Manuela Fabbri presidente associazione Basta Plastica in Mare Network

Alberto Granata, ISDE, associazione Medici per l’Ambiente

Franco Sacchetti coordinatore del progetto per i Comuni proponenti