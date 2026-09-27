Rimini contro l'Osteria Grande, Pietracuta sfida l'Imolese: è già un momento decisivo

Il Novafeltria ospita il sorprendente Massa Lombarda

Domenica scorsa il Rimini ha dato il primo strappo, conquistando la quarta vittoria su quattro, e portandosi in vetta a solitaria, con due punti di vantaggio sull'Imolese, fermata sul pari dall'Osteria Grande. Oggi, sul campo neutro di Castel San Pietro Terme, proprio l'Osteria Grande sarà l'avversario del Rimini, mentre l'Imolese affronterà la difficile trasferta del Bindi contro un Pietracuta alla ricerca di riscatto: sette giorni fa, davanti al pubblico amico, ha subito la rimonta bruciante del Sanpaimola. È già uno snodo cruciale del campionato: se il Rimini dovesse vincere e l'Imolese fermarsi, per i biancorossi sarebbe già la prima mini fuga nel primo mese di campionato. Non sarà facile, per i ragazzi di Gadda, perché l'avversario odierno è una squadra compatta, aggressiva e in buona forma: tre pari e una vittoria, un solo gol subito nella prima giornata con il Pietracuta. Confrontando il tasso tecnico delle due formazioni, invece, la superiorità del Rimini è evidente. Tornando al Pietracuta, quella di oggi è una giornata importante anche per l'altra squadra dell'Alta Valmarecchia. Il Novafeltria contro la Comacchiese ha perso, ma soprattutto non ha avuto lo smalto dei giorni migliori. Le assenze iniziano a pesare su un organico che manca di un paio di pedine di esperienze per affrontare al meglio la categoria. Oggi a Secchiano arriva una delle migliori squadre di questo inizio di stagione: il Massa Lombarda, 10 punti su 12. Una curiosità: proprio contro i bianconeri ravennati, il Novafeltria conquistò la prima vittoria in Eccellenza all'esordio in categoria, nella stagione 2023-2024. Spostandoci di qualche km, a Cattolica, il San Marino ospita il Castenaso, che domenica ha battuto la Sammaurese, onorando il suo ruolo di squadra di alta classifica. I Titani vogliono vincere per tornare a zero, dopo i 4 punti di penalizzazione, i giallorossi sono stati a loro volta "stangati" con 5 punti di penalizzazione: scivolati a 1 punto, devono riprendere la marcia, ma oggi c'è il difficile derby con una Savignanese in salute. Il Futball Cava Ronco cerca invece i primi punti della stagione sul campo del Medicina Fossatone, quarta forza del campionato. Per il Russi, dopo la sconfitta del Neri, la possibilità di rialzarsi subito, nel match casalingo contro la matricola Valsanterno, due pari e due sconfitte nelle prime quattro giornate. Il Sanpaimola culla ambizioni di playoff? La gara di oggi con la Fratta Terme può già dare una prima, significativa risposta.

QUI RIMINI Mister Gadda non potrà contare su Zannoni, impegnato con la nazionale sammarinese, e sugli infortunati Moricoli e Magnanini. Solo quest'ultimo è comunque nell'undici titolare. Al suo posto giocherà Carnesecchi, autore di un'ottima gara con il Russi. In attacco spazio al duo Piazze-Carmona. Gadda schiererà il 4-3-1-2: Roberto; Fabbri, Nava, Maggioli, Carnesecchi, Bertani, De Angelis, Nisi; Cicarevic; Carmona, Piazze.

QUI NOVAFELTRIA Ancora piena emergenza per mister Mancini, in vista della difficile gara casalinga contro il Massa Lombarda. Centrocampo ridotto all'osso tra infortuni e squalifiche: si è fermato anche il 2006 Cecchetti. A disposizione ci sono solo Parma e Castellani, oltre al baby Pasquini. Carbonara In avanti manca anche Frihat. Mancini schiererà il 4-3-3: Balducci; Guerra, Nucci, Renzi, A.Pavani; Carbonara, Castellani, Parma; Galli, Giacomini, Mancini.



QUI PIETRACUTA Tanti assenti in casa Pietracuta. Si parte dai nazionali sammarinesi: Domeniconi, Sensoli e Marinucci. Assenti anche Medici, Celli, Cesarini e Mani. Il portiere Pollini è in dubbio, ma dovrebbe stringere i denti e partire dal primo minuto. Galassi c'è, ma partirà dalla panchina, idem Proverbio. Fregnani schiererà il 4-3-3: Pollini; Tiraferri, Bellucci, Guidi, Faeti; Fabbri, Zanni, Mussoni; Sapori, Rivi, Gessaroli.

QUI SAN MARINO Forchino senza il portiere Passaniti, fermo per una lesione muscolare. Al suo posto Munari. Pronto il nuovo acquisto Michael Traini: guiderà l'attacco al posto di Coroama, uno dei tre giocatori "tagliati". Forchino schiererà il 4-2-3-1: Munari; Gentili, Bracelli, Mechetti, F.Cuomo; Papa, Nuno; Memoli, Macchitella, Cestra; Traini.