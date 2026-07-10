Rimini, controlli anti alcol: due arresti per ubriachezza molesta

Intervento della Polizia Locale tra via dei Mille e corso Giovanni XXIII dopo le segnalazioni dei residenti per schiamazzi

Due uomini (classe 1979 e 1982) sono stati arrestati ieri sera dalla Polizia Locale nella zona tra via dei Mille e corso Giovanni XXIII, dove alcune persone stavano creando schiamazzi e rumori, in evidente stato di ubriachezza.

Segnalati da alcuni residenti alla centrale operativa, gli agenti in borghese della squadra giudiziaria già presenti per i controlli previsti dall'ordinanza sul divieto di consumo di alcolici nel centro storico sono intervenuti sul posto, disperdendo il gruppo. Due persone, in evidente stato di ubriachezza, sono state fermate per l'identificazione: una di loro ha reagito in modo scomposto, mentre un complice che si era inizialmente allontanato, è tornato sui suoi passi per prestare sostegno, contestando platealmente la sanzione da 50 euro prevista dal provvedimento. Ne è nato un parapiglia con urla e spintoni, fino all'intervento di rinforzo di un'altra pattuglia della Polizia Locale e di una della Guardia di Finanza presenti in zona.

Al termine degli accertamenti sono state elevate tre sanzioni per la violazione dell’ordinanza - in vigore dallo scorso 20 giugno e fino al 31 gennaio 2027 nelle aree pubbliche del centro storico - mentre i due uomini più coinvolti nella colluttazione sono stati arrestati per ‘ubriachezza molesta’ e ‘resistenza a pubblico ufficiale’. Trascorsa la notte in camera di sicurezza, questa mattina sono stati condotti davanti al Giudice del Tribunale di Rimini per il processo per direttissima.