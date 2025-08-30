Rimini, controlli in strada: mente sulla propria identità per nascondere patente ritirata. Arrestato 44enne

Il 44enne residente in provincia ha fornito false dichiarazioni a un pubblico ufficiale

I Carabinieri di Rimini hanno arrestato, in flagranza di reato, un cittadino italiano di 44 anni residente in provincia, accusato di aver fornito false dichiarazioni a un pubblico ufficiale sulla propria identità.

Durante controlli alla circolazione stradale nel capoluogo, i militari hanno fermato il veicolo condotto dall’uomo, il quale, alla richiesta dei documenti, ha dichiarato di esserne sprovvisto perché smarriti, aggiungendo di essere diretto presso un ufficio di polizia per denunciarne la perdita. A quel punto i Carabinieri hanno chiesto di declinare le proprie generalità per effettuare i dovuti accertamenti, ma l’uomo ha fornito un nome e un cognome risultati inesistenti.

A seguito di approfondite verifiche, si è appurato che le false attestazioni sulla propria identità erano verosimilmente finalizzate a sviare il controllo, poiché l’uomo era privo della patente di guida, già ritirata a causa di pregresse violazioni del codice della strada.

Il 44enne, arrestato nella flagranza del reato, è stato sottoposto agli arresti domiciliari presso la propria abitazione, in attesa del rito direttissimo fissato per la mattinata odierna presso il locale Tribunale, come disposto dalla Procura della Repubblica di Rimini.