Rimini: beccato mentre sfreccia in monopattino sul tracciato del Metromare

Elevate 90 sanzioni in due serate grazie ai controlli sul Metromare

Prosegue l’impegno di Start Romagna per garantire regolarità e sicurezza a bordo dei propri mezzi, grazie anche alla collaborazione con la Questura di Rimini, finalizzata a rafforzare il presidio del trasporto pubblico locale.

Per due sere consecutive, le corse del Metromare sono state interessate da un’attività combinata di controllo svolta dai verificatori di Fi.Fa. Security Srl, società incaricata del servizio esternalizzato di verifica dei titoli di viaggio. Le operazioni sono state coordinate dal servizio verifiche di Start Romagna, con il supporto della centrale operativa e la fondamentale collaborazione delle Volanti della Questura di Rimini, impegnate nel presidio delle fermate.

Nel corso delle due serate sono state controllate 30 corse del Metromare e sono state elevate oltre 90 sanzioni, tra verbali e pagamenti immediati.

Nel corso dei controlli è stato inoltre elevato il primo verbale dall'entrata in vigore del protocollo d'intesa sottoscritto tra Start Romagna e la Polizia Provinciale, che consente ai verificatori di sanzionare i soggetti responsabili di accessi o intrusioni non autorizzate lungo il tracciato del Metromare. La sanzione è stata contestata a un uomo sorpreso a percorrere il tracciato in monopattino.

“Ringraziamo la Questura di Rimini e tutti i soggetti coinvolti nelle operazioni di controllo – commenta il presidente di Start Romagna, Andrea Corsini –. Iniziative come questa, che proseguiranno anche nelle prossime settimane, sono fondamentali per garantire legalità e sicurezza a cittadini e turisti che utilizzano i nostri mezzi, soprattutto in un periodo dell'anno in cui il numero dei passeggeri aumenta sensibilmente. Legalità e sicurezza rappresentano condizioni essenziali per incentivare l'utilizzo del trasporto pubblico locale come modalità di spostamento comoda, conveniente e sostenibile”.