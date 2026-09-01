Rimini, copertura nidi vicina al 45%: obiettivo europeo, sarà raggiunto 4 anni prima del 2030

Plenaria con 180 tra insegnanti, educatrici ed ausiliarie

Con la plenaria di questa mattina (1° settembre) partono formalmente i lavori del nuovo anno scolastico dei servizi per l’infanzia riminesi: nell’aula magna del Liceo scientifico “Serpieri”, gremita, erano presenti 180 tra insegnanti ed educatrici comunali insieme alle 7 ausiliarie storiche, cui si aggiungono circa trenta insegnanti del Ceis, a completare la comunità professionale impegnata nei servizi 0–6 della città. Accanto a loro il dirigente dei servizi educativi Massimo Stefanini e il Coordinamento pedagogico territoriale guidato dal responsabile Biagio Belmonte, per un avvio dei lavori che ha confermato la solidità del sistema educativo riminese.

L’apertura della plenaria è stata affidata alla vicesindaca Chiara Bellini, che ha tracciato un bilancio dei cinque anni educativi del mandato, un periodo in cui Rimini ha consolidato una tendenza di crescita continua dei servizi 0–3, superando gli standard europei e collocandosi stabilmente sopra la media nazionale. Negli ultimi cinque anni la copertura dei posti nei nidi comunali è passata dal 27,66% del 2018 al 42,11% del 2026, con una previsione di raggiungere il 45% entro settembre grazie ai nuovi nidi finanziati dal Pnrr, un incremento di oltre 17 punti percentuali che ha trasformato in modo strutturale l’accesso ai servizi per la prima infanzia.

Il 2026/2027, inoltre, si apre con alcune novità significative: l’attivazione dei tre nuovi nidi Pnrr, che entreranno in funzione entro l’anno contribuendo a raggiungere l’obiettivo europeo del 2030 con quattro anni di anticipo, e l’ampliamento dell’orario di due nidi comunali, Isola Blu e Il Gabbiano, che estendono la chiusura dalle 14 alle 16 per rispondere in modo più aderente ai tempi di vita e lavoro delle famiglie.

"Questi cinque anni – ha sottolineato la vicesindaca Bellini - hanno segnato un passaggio decisivo: Rimini ha scelto di investire in un sistema educativo che cresce, si amplia e si apre alle famiglie. È una visione che l’amministrazione, guidata dal sindaco Jamil Sadegholvaad, ha portato avanti con coerenza e continuità, rafforzando il coordinamento pedagogico, sostenendo le professionalità e rendendo più accessibili i servizi. La qualità dell’educazione 0–6 è una politica pubblica che incide sulla vita quotidiana, sulle opportunità dei bambini e sulla possibilità per le madri di lavorare. Il nuovo anno educativo nasce dentro questa continuità, con una comunità professionale forte e un progetto che guarda al futuro della città".

I servizi educativi comunali in numeri

Sono 15 i nidi riminesi a titolarità comunale (11 gestiti direttamente; 3 affidati a Formula Servizi + Millepiedi; 1 dell’Asp Valloni Marecchia; 1 del Ceis). Le scuole d’infanzia comunali sono 17 (12 a gestione diretta; 5 gestite dal Ceis). Il sistema conta complessivamente 454 sezioni (nidi e scuole dell’infanzia). Nel nuovo anno educativo prenderanno servizio 180 insegnanti ed educatrici comunali (120 insegnanti , 60 educatrici e 7 ausiliarie storiche, confermando una politica di valorizzazione del personale e di rafforzamento strutturale dei servizi 0–6, tra stabilizzazioni, investimenti formativi, crescita delle professionalità e ampliamento dell’offerta educativa.