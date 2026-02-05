Rimini corre in maschera: domenica 8 febbraio la 5ª Corsa di Carnevale

Tra le squadre più attese spiccano i ragazzi del Golden Club Rimini

Rimini si veste di colori, sport e allegria in occasione della 5ª Corsa di Carnevale, in programma domenica 8 febbraio. La manifestazione, ormai appuntamento fisso del calendario podistico locale, si svolgerà su un percorso pianeggiante di 8,5 chilometri, ideale per atleti di ogni livello.

L’evento, valevole per il Mini Calendario – Coppa UISP, rappresenta inoltre la prova d’apertura dei Golden Events 2026, confermando il suo ruolo centrale nel panorama podistico regionale. La corsa gode del patrocinio del Comune di Rimini ed è organizzata dall’ASD Golden Club Rimini International, realtà da sempre impegnata nella promozione dello sport e dei valori della corsa.

Ricco il programma delle premiazioni: saliranno sul podio i primi tre atleti assoluti e i primi tre classificati di ogni categoria. Ampio spazio anche allo spirito carnevalesco con il premio alle due maschere più originali, una maschile e una femminile. Saranno inoltre premiati i primi 15 gruppi più numerosi, ciascuno con almeno 10 iscritti.

La giornata sarà arricchita anche dall’estrazione di 15 premi tra tutti gli iscritti, rendendo l’evento ancora più coinvolgente.

Le iscrizioni online alla manifestazione chiuderanno questa sera alle ore 24.00. Sarà comunque possibile iscriversi domenica mattina, dalle 7.30 alle 9.15, presso la segreteria situata al Villaggio Sportivo.

All’arrivo i podisti saranno accolti da un ristoro finale ricco e caldo, con tè caldo, brulè e altre specialità, pensato per favorire il recupero delle energie. Il Villaggio Sportivo sarà allestito in via Aida 21, presso l’azienda FIR, dove è previsto anche un servizio massaggi. Ai nastri di partenza sono attesi oltre 300 appassionati, con partenza fissata alle ore 9.30.

Tra le squadre più attese spiccano i ragazzi del Golden Club Rimini, che il prossimo 22 febbraio rappresenteranno la città di Rimini al Campionato Italiano di corsa campestre, in programma a Selinunte (Trapani).

Il programma completo e il regolamento della manifestazione sono online sul sito www.goldenclubrimini.it.