Rimini, Correggiano: chiusura temporanea di Via San Lorenzo per lavori

Chiusura temporanea di Via San Lorenzo dalle 8 alle 18, con accesso consentito a residenti, mezzi di soccorso e veicoli diretti a passi carrai e attività locali

A partire da lunedì 16 febbraio, per un massimo di 10 giorni, Via San Lorenzo sarà interessata da interventi di posa di condotte e cavidotti con conseguente chiusura al traffico veicolare ai non residenti nelle ore diurne. Previste deviazioni per garantire la circolazione.

Le via San Lorenzo in Correggiano si prepara a un intervento infrastrutturale che interesserà per dieci giorni consecutivi la sede stradale, nel tratto che va da Via Montescudo, fino alla traversa che conduce al locale cimitero. Dal prossimo lunedì 16 febbraio, fino al 26 febbraio, un'azienda specializzata eseguirà lavori di posa di condotte e cavidotti, con successivo ripristino della pavimentazione stradale, rendendo necessaria una temporanea riorganizzazione della viabilità nell'area.

L'intervento, finalizzato al potenziamento della rete dei sottoservizi, comporterà la chiusura totale al traffico veicolare nella fascia oraria compresa tra le 8.00 e le 18.00. Una decisione che si è resa indispensabile a causa delle ridotte dimensioni della carreggiata, che non consentono di mantenere aperta la circolazione in condizioni di sicurezza durante le operazioni di cantiere. Nelle ore serali e notturne, invece, verrà ripristinata una regolamentazione di chiusura parziale.

Nel tratto interessato dai lavori, nonostante il divieto di transito, saranno garantite alcune deroghe: potranno infatti transitare i residenti della zona, i mezzi di polizia e soccorso, i veicoli diretti alle attività ricettive situate al di fuori dell'area di cantiere, quelli diretti ai passi carrai presenti e coloro che devono raggiungere il cimitero comunale. Per limitare i disagi sono stati previsti percorsi alternativi opportunamente segnalati.