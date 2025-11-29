Rimini, cresce il congressuale: è il 14,1% del totale delle presenze turistiche

A fine 2025 nelle sedi Ieg saranno 93 gli eventi congressuali ospitati a Rimini, di cui 9 internazionali

Le presenze congressuali a Rimini valgono il 14,1% del totale, con oltre 2,1 milioni di pernottamenti. Lo riferisce una nota di Italian Exhibition Group. La media dei partecipanti è di 127 ospiti ad evento, contro una media regionale di 88,8. A fine 2025 nelle sedi Ieg saranno 93 gli eventi congressuali ospitati a Rimini, di cui 9 internazionali; vi hanno partecipato oltre 313.000 ospiti per 1.212.000 presenze. Nei prossimi anni sono già 8 i congressi internazionali confermati. Per il 2026 si segnalano: Routes Europe dal 18 al 20 maggio, evento internazionale con le principali compagnie aeree, management di aeroporti e destinazioni con 1200 ospiti attesi; Velo City 2026, il summit mondiale della ciclabilità con 1500 delegati da 60 Paesi; l’International Network for Clinical Applications of Mass Spectrometry (Incams), un evento internazionale patrocinato da società scientifiche europee che nel mese di dicembre avrà circa 400 ospiti.