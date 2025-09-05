Rimini, crescono i numeri del parcheggio delle biciclette alla stazione ferroviaria

Bike Park: 58mila accessi al deposito nell'estate 2025

Deposito bagagli, officina ciclo-meccanica, parcheggio custodito e noleggio biciclette, bar, ricarica per e-bike, lavanderia e cargo bike a noleggio. Sono alcuni dei servizi attivi tutti i giorni dalle 6 alle 21 al Bike Park di Rimini, struttura situata a ridosso della stazione ferroviaria.

Il centro si propone come punto di riferimento per chi utilizza la bicicletta in città, offrendo servizi accessibili a cittadini e turisti durante tutto l’anno. I dati registrati nei mesi estivi mostrano circa 58mila accessi al deposito biciclette, 3mila utenti per il noleggio bici da aprile ad agosto, 8mila persone che hanno utilizzato il deposito bagagli (+5% rispetto al 2024) e 15mila utenti per il servizio bar.

Il deposito bici è ospitato in un padiglione dedicato, con una capienza massima di 160 posti, di cui 70 riservati agli abbonati annuali. Ogni mezzo viene collocato in uno stallo numerato, corrispondente a un talloncino che garantisce riconsegna e sicurezza. Il servizio di deposito bagagli viene utilizzato in particolare da chi si ferma a visitare la città a piedi, in bici o utilizzando il Metromare.

Per quanto riguarda il noleggio, la flotta comprende biciclette monomarcia, a sei marce, elettriche e cargo bike, sottoposte a manutenzione costante. Restano attive diverse convenzioni: lo sconto del 30% per titolari di abbonamento regionale Tper e per chi viaggia con Trenitalia con destinazione Rimini (valido anche nel 2025), riduzioni del 10% per studenti universitari, tassisti e autisti CRAL.

La struttura include inoltre un’officina attrezzata, dieci postazioni per la ricarica delle biciclette elettriche, un negozio di accessori, un servizio di lavanderia e un bar.