Rimini, Croatti sulla Flotilla: "La comunità internazionale deve agire con fermezza contro Israele”

"Una vergogna e un affronto per il nostro Paese e per tutti gli italiani"

Il senatore del Movimento 5 Stelle Marco Croatti è intervenuto con una dura nota in merito alle recenti tensioni internazionali e all’intervento dell’esercito israeliano contro le imbarcazioni della Flotilla. Nel suo commento, il parlamentare ha espresso una forte condanna dell’operazione e rivolto un appello alla comunità internazionale e al governo italiano affinché reagiscano con decisione.

Le dichiarazioni

“È arrivato il momento che la comunità internazionale agisca in modo fermo e determinato per punire duramente Israele.

Viviamo tempi bui in cui chi porta solidarietà e aiuti viene aggredito con la forza e la violenza mentre chi commette crimini atroci e viola il diritto internazionale rimane impunito; nel silenzio dei governi occidentali, ipocriti e complici, Israele può permettersi di compiere qualunque crimine. In queste ore l’esercito israeliano ha abbordato tutte le barche e arrestato gli attivisti della Flotilla. Tra i 29 italiani fermati c’è anche il nostro deputato M5s Dario Carotenuto con cui abbiamo perso i contatti. I militari avrebbero anche aperto il fuoco e speronato una imbarcazione. Un comportamento molto grave che meriterebbe una reazione durissima da parte del governo italiano che invece continua a emettere timidi vagiti.

Com’è possibile tollerare che navi da guerra israeliane attacchino imbarcazioni pacifiche in acque internazionali e quindi, secondo il diritto marittimo, la giurisdizione e la sovranità di altri paesi senza che questi reagiscano?

E come può il governo Meloni essere così servile e pavido di fronte ad un Paese che si permette di arrestare cittadini italiani e perfino un deputato in acque internazionali con l’uso della forza? È una vergogna. Una vergogna e un affronto per il nostro Paese e per tutti gli italiani. Il governo Meloni e l’Europa se non agiranno immediatamente con la necessaria forza saranno responsabili e complici di questi crimini e di un futuro in cui comanderà la legge del più forte e non quella del diritto internazionale.”