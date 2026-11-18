Rimini, crolla il tetto di una casa disabitata in centro: intervengono i vigili del fuoco

Sopralluogo dei pompieri in un edificio abbandonato da anni, nei pressi del centro storico

È crollato parte del tetto di una casa disabitata da anni in via dei Mille, a Rimini, nei pressi del centro storico e poco prima del ponte dei Mille. L’edificio, ormai in stato di abbandono e fortemente deteriorato, avrebbe subito un cedimento nella parte centrale del tetto. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per verificare le condizioni della struttura. Per sicurezza, l’area è stata transennata e i pedoni sono stati indirizzati sul lato opposto della strada.