Rimini, cucce per salvare i gatti dal gelo nell'ex caserma: l'appello di Cuori Randagi

L'associazione chiede di poter entrare, con i propri volontari, all'interno della struttura, cantiere della nuova Cittadella della Sicurezza

L'associazione Cuori Randagi, per voce della presidente Tatiana Nigro, chiede all'amministrazione comunale un'autorizzazione per l'ingresso di alcuni volontari all'interno del perimetro dell'ex Caserma Giulio Cesare a Rimini, oggi cantiere della nuova Cittadella della Sicurezza, per posizionare cucce e scongiurare il congelamento dei gatti presenti all'interno. "A seguito del sopralluogo effettuato lo scorso 22 dicembre - spiega Nigro nella lettera al Comune di Rimini - i volontari delle associazioni presenti sul territorio si sono impegnati ad effettuare la cattura dei felini per la successiva sterilizzazione ed il recupero fin da subito di quelli in condizioni precarie affinché possano essere stallati altrove. Ma le temperature rigide degli ultimi giorni mettono a repentaglio l'incolumità della popolazione presente all'interno dell'area che non dispone di alcun riparo dalle intemperie, condannando i gatti ad una fine atroce".

Nel caso in cui la richiesta non fosse accolta, Cuori Randagi andrebbe per vie legali al fine di "garantire la incolumità degli animali".

"Siamo consapevoli degli impegni assunti e desideriamo tenere fede agli stessi al fine di consentire tra un anno l'inizio dei lavori previsti per la costruzione della cittadella della sicurezza, ma la nostra disponibilità ed il nostro impegno sono inevitabilmente legati alla garanzia dell'incolumità dei felini presenti all'interno, già duramente provati", sottolinea la presidente dell'associazione.