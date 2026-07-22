Rimini, da Bonaccini a Nadia Urbinati: tanti ospiti alla Festa dell'Unità al Parco Giovanni Paolo II

Presenti anche gli esponenti locali, in testa il sindaco Sadegholvaad

Si è conclusa lunedì scorso (20 luglio) la Festa dell'Unità al Parco Giovanni Paolo II (Parco Ausa), iniziata giovedì 16 luglio. Tanti gli ospiti, politici e intellettuali che hanno partecipato alle serate di dibattito, dal Presidente nazionale Stefano Bonaccini, al Segretario regionale Luigi Tosiani, all'Europarlamentare Annalisa Corrado, la politologa Nadia Urbinati e Federico Chicchi, Onide Donati e Paolo Zaghini, passando per Anthony Di Mieri, regista della campagna elettorale del primo cittadino di New York Zohran Mamdani e tanti altri. E poi gli esponenti locali: dalla vicesegretaria regionale e consigliera regionale Emma Petitti, al Sindaco Jamil Sadegholvaad, gli Assessori Pd Juri Magrini e Mattia Morolli, il Deputato Andrea Gnassi, l'assessora regionale Roberta Frisoni, la segretaria provinciale Giulia Corazzi e la consigliera regionale Alice Parma. E poi la conferenza delle donne democratiche con Roberta Mori e Barbara Di Natale. “Questa edizione della Festa è stata la dimostrazione che c’è tanta voglia di stare insieme, discutere e costruire proposte per il futuro della nostra città. Ringraziamo i volontari, e tutte le persone che hanno lavorato per mesi per concretizzare questa edizione della Festa", dichiarano Giacomo Gnoli, Segretario Pd comunale e Loretta Pompili, Segretaria del circolo Pd di via Euterpe.