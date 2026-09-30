Rimini, dal 1° ottobre tornano le misure anti-smog: confermati i blocchi al traffico

Fino al 31 marzo 2027 in vigore le limitazioni. Dal 1° novembre via libera al riscaldamento civile, mentre torna anche il servizio Move-In per i veicoli soggetti ai divieti

Da domani, giovedì 1° ottobre, e fino al 31 marzo 2027, tornano in vigore a Rimini le misure stagionali per la qualità dell’aria previste dal PAIR 2030. Restano confermate le limitazioni strutturali già applicate lo scorso anno: dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 18.30, nell’area urbana a mare della statale 16, il divieto di circolazione riguarda autoveicoli e veicoli commerciali diesel fino a Euro 4, benzina fino a Euro 2, benzina/GPL e benzina/metano fino a Euro 2, oltre a ciclomotori e motocicli fino a Euro 2. Rimangono valide le esclusioni e le deroghe previste. La novità riguarda l’accensione degli impianti termici ad uso civile, fissata al 1° novembre 2026. La disposizione comprende anche gli impianti di riscaldamento civile a biomassa. Sono esclusi ospedali, case di cura, scuole e le altre casistiche previste. Sono inoltre confermate le domeniche ecologiche e le misure emergenziali, durante le quali le limitazioni alla circolazione comprendono anche i diesel Euro 5. Dal 1° ottobre i cittadini con veicoli soggetti alle limitazioni potranno aderire al servizio Move-In, che consente di percorrere annualmente (tranne che durante le misure emergenziali e nelle domeniche ecologiche) un numero di chilometri prestabilito tramite l’installazione di una “scatola nera” a bordo del veicolo