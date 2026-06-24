Rimini, dal 25 giugno consultabili le graduatorie per le riduzioni della Tari

Dalla data di pubblicazione decorreranno 10 giorni di tempo per la presentazione di eventuali ricorsi motivati da parte degli interessati

A partire da giovedì 25 giugno saranno disponibili per la consultazione le graduatorie provvisorie relative alle riduzioni TARI 2026, riferite al bando pubblicato dal Comune di Rimini nel 2025.

"Le graduatorie, inizialmente non pubblicate nei tempi previsti dal Bando a causa dell’entrata in vigore della riduzione Tari nazionale introdotta nel corso dell’anno e del conseguente impatto sulla gestione dei fondi comunali, sono state aggiornate alla luce della situazione attuale, che tiene conto sia delle misure nazionali che di quelle locali", riferisce l'amministrazione comunale.

Le graduatorie provvisorie saranno consultabili in formato digitale sul sito istituzionale del Comune di Rimini o in formato cartaceo presso l’atrio della sede comunale di Via Ducale, 7, e saranno visibili in versione criptata, nel rispetto della normativa sulla privacy. I beneficiari riconosceranno la propria posizione tramite il valore isee 2025 e dal numero di ticket rilasciato alla presentazione della domanda.

Dalla data di pubblicazione (25 giugno) decorreranno 10 giorni di tempo per la presentazione di eventuali ricorsi motivati da parte degli interessati. Decorso tale termine, l’amministrazione procederà con apposita Determinazione Dirigenziale all’approvazione delle graduatorie definitive per ciascuna delle tre categorie previste.