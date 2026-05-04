Rimini: dal 5 maggio musei gratuiti per residenti e under 30

Il Palazzo del Fulgor amplia gli orari

A partire da domani, martedì 5 maggio, tutti i riminesi e tutti gli under 30 potranno accedere agli spazi museali della città ad ingresso gratuito.

La novità, annunciata la scorsa settimana nell’ambito del percorso del Piano strategico della cultura, prevede quindi l’ingresso gratuito al Museo della Città, alla Domus del Chirurgo e al Fellini Museum per tutti i residenti della Provincia di Rimini, per i giovani fino a 30 anni di età (compresi). Previsto inoltre l’ingresso ridotto per tutti gli studenti universitari anche over 30.

L’iniziativa amplia quindi le possibilità di accesso alle sedi museali, con l’obiettivo di far sì che diventino sempre più spazi della quotidianità per i cittadini e in particolare per i più giovani, appropriandosi e familiarizzando con luoghi che sono patrimonio storico e culturale della città e offrendo anche nuove modalità di fruizione.

Sempre dal 5 maggio inoltre sarà esteso l’orario di apertura del Palazzo del Fulgor: non più dalle 11 alle 17, ma dalle 10 alle 19 (tutti i giorni, chiusura lunedì). Un’estensione che risponde alla volontà di dare avvicinare studenti, lavoratori, giovani e cittadini a questo spazio, che oltre ad essere sede museale si propone anche come luogo di approfondimento e ricerca, e offre ambienti adatti allo studio e alla lettura.