Rimini, dalla cena benefica al Rockisland e dalle donazioni raccolti oltre 17.000 euro

I fondi saranno utilizzati in percorsi di supporto per le mamma di bambini e bambine con disabilità di Nairobi

Si è conclusa con grande partecipazione l’edizione riminese di “Sapori della Solidarietà”, la cena di beneficenza organizzata da Cittadinanza Ets che, lunedì 11 maggio, ha riunito al Rockisland tre squadre del territorio in una sfida ai fornelli all’insegna della solidarietà.

L’evento ha raccolto oltre 8mila euro che, insieme al raddoppio garantito da Myo S.p.A., al contributo di Rivierabanca e alle altre donazioni legate alla raccolta “Una nuova luce negli occhi”, hanno portato il totale a 17.485 euro. Fondi che si trasformeranno in percorsi di supporto psicologico, autonomia e speranza per tante mamme di bambini e bambine con disabilità di Nairobi.

Protagoniste della sfida sono state tre squadre composte da bagnini della Riviera insieme al Consorzio Piacere Spiaggia Rimini, giornalisti e giornaliste di diverse testate del territorio e negozianti del mondo della moda riminese, che si sono messi in gioco preparando tre diverse portate. A decretare la vittoria è stato il pubblico presente, che ha degustato e votato i piatti in gara premiando la squadra dei bagnini.

La serata ha visto la partecipazione di oltre 180 persone tra sostenitori, squadre e volontari, in un clima conviviale e partecipato che da sempre caratterizza “Sapori della Solidarietà”.

Uno dei momenti più significativi è stata la proiezione di un video realizzato dal giornalista Francesco Cavalli, dedicato a una delle mamme coinvolte nel progetto. Un ringraziamento speciale è stato rivolto al Rockisland per l’ospitalità e il supporto organizzativo, alle tre squadre che hanno partecipato con entusiasmo e generosità, a Myo S.p.A. per aver scelto di raddoppiare le donazioni raccolte fino a 5mila euro, a tutti i volontari e alle realtà del territorio che hanno contribuito alla riuscita dell’iniziativa: Consorzio Piacere Spiaggia Rimini, Rivierabanca, CNA Rimini, Trattoria La Marianna e Bar Pasticceria Vecchi.

Cittadinanza Ets, fondata a Rimini nel 1999 dal medico e imprenditore Maurizio Focchi, opera in Kenya, Etiopia e India con progetti di cooperazione internazionale nel campo della salute mentale e della disabilità. L’evento è stato realizzato nell’ambito delle attività di sensibilizzazione del progetto BRIDGES, cofinanziato dalla Regione Emilia-Romagna (CUP n. E41B25000530009).