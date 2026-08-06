Rimini, dalla Regione 23.000 euro per progetto dedicato alla cittadinanza europea

Saranno coinvolti 28 studenti

Il Comune di Rimini ha ottenuto un finanziamento dalla Regione Emilia-Romagna nell'ambito del bando dedicato alla promozione della cittadinanza europea per l'anno 2026. Il contributo sostiene il progetto "Giovani Ambasciatori d'Europa: promuovere i valori della cittadinanza europea", che nei prossimi mesi coinvolgerà 28 studentesse e studenti delle scuole secondarie di secondo grado del territorio in un percorso di approfondimento sulle politiche e le opportunità offerte dall'Unione Europea.

L'iniziativa nasce all'interno del Consiglio delle Ragazze e dei Ragazzi del Comune di Rimini e prende le mosse dalla seduta dedicata al Consiglio d'Europa che si è svolta lo scorso 13 maggio, quando ai giovani consiglieri si sono affiancati proprio i 28 studenti delle superiori, che ora diventeranno protagonisti del nuovo percorso. "Il loro compito sarà quello di approfondire i temi europei in un momento storico segnato da profonde trasformazioni del continente, per poi diventare portavoce di questi contenuti nelle proprie scuole e nei luoghi di incontro tra i giovani", spiega l'amministrazione comunale.

Il percorso, finanziato con un contributo regionale di 23 mila euro, prevede in primis un questionario per raccogliere aspettative e conoscenze dei ragazzi coinvolti, seguito da un ciclo di incontri con docenti universitari ed esperti di politiche europee su temi come il Green Deal, la transizione digitale e le opportunità legate a Erasmus+. Una delle fasi più coinvolgenti sarà il gioco di ruolo sul processo decisionale dell'Unione Europea, che simulerà il confronto tra Consiglio dei ministri, Commissione e Parlamento europeo e potrà arrivare a coinvolgere fino a 200 studenti. Il progetto si concluderà con un report narrativo e multimediale, tra video e podcast, e con un evento finale aperto alle classi quinte delle superiori, che vedrà la partecipazione di europarlamentari eletti in regione, di un rappresentante della Commissione Europea e dell'assessore regionale Alessio Mammi.

A rendere possibile il percorso sarà una rete di collaborazioni che comprende le scuole superiori del territorio, l'università, lo sportello Cornergiovani del Comune e Europe Direct Emilia-Romagna, con l'obiettivo di lasciare in eredità una collaborazione stabile sui temi europei anche dopo la conclusione del progetto. Tutti i materiali prodotti, dal kit didattico ai video racconti fino al report finale, saranno pubblicati online e messi a disposizione di scuole ed enti interessati a replicare l'esperienza.